¿Quieres depurar las malas energías y limpiar tu casa? Te damos los mejores tips para lograrlo

¿Sientes que últimamente cargas con demasiada energía pesada? En este mundo tan acelerado y cargado de estímulos hay días que sentimos que los pensamientos negativos, los espacios cargados y las emociones estancadas nos quitan ligereza. Esa sensación puede ser señal de que necesitamos un detox espiritual, una práctica sencilla para purificar la energía y refrescar el alma y el lugar donde vivimos.

Así como el cuerpo necesita descansar y eliminar toxinas, la mente y el alma también requieren limpieza . El detox espiritual te permite soltar lo que nos bloquea y deja que la energía positiva vuelva a fluir para dar paso a una vida más ligera y equilibrada.

La kabbalah enseña que los sentidos son vasijas. Según Beth, especialista en esta tradición: “No solo recibimos alimento a través de la boca, sino también a través de lo que vemos, escuchamos, olemos y hablamos. Por lo tanto, la información que consumimos afecta directamente nuestro equilibrio emocional y espiritual”.

“Así como hacemos un detox con la comida, también necesitamos uno con nuestros sentidos. Si lo que vemos o escuchamos no nos da paz ni equilibrio, hay que alejarnos de ahí”, explicó.

Recomendaciones para lograr tener un espíritu limpio

El detox espiritual no debe ser un evento único, sino un hábito. Crear pequeños rituales diarios permite mantener la armonía: Agradecer al despertar, respirar profundo antes de dormir, encender una vela blanca al final del día o simplemente detenerse a contemplar.

El detox espiritual consiste en una especie de “dieta de información”, donde se evita exponerse a noticias, chismes o contenidos que generan angustia, enojo o tristeza.

El objetivo es “resetear” la mente para pensar diferente

Ver solo lo que inspira y estimula la creatividad.

Escuchar música o mensajes que transmitan paz y alegría.

Leer aquello que invite a la reflexión y a la conexión con uno mismo.

En la kabbalah, la palabra es considerada una herramienta creadora. Lo que decimos proviene de lo que tenemos en la mente, y esa información determina la energía que proyectamos.

“Si en tu cabeza hay tristeza o enfermedad, eso es lo que vas a hablar, pero si activas tu mente en otro canal y te enfocas en recuerdos felices o de gratitud, tus células lo reciben. Reprogramas tu energía”.

¿Qué hacer para tener una mente sana?

Respiración consciente y meditación: Dedicar 10 minutos al día calma la mente y equilibra emociones.

Dedicar 10 minutos al día calma la mente y equilibra emociones. Escribir y soltar: Anotar en un papel lo que preocupa o duele, y luego romperlo, simboliza dejar ir.

Anotar en un papel lo que preocupa o duele, y luego romperlo, simboliza dejar ir. Contacto con la naturaleza: Caminar descalzo sobre la tierra o pasar tiempo bajo el sol renueva la energía interna.

Caminar descalzo sobre la tierra o pasar tiempo bajo el sol renueva la energía interna. El objetivo de tener una mente limpia para crear algo nuevo: “Que no te importen las cosas que te afectan. Hay que agradecer simplemente”.

Es importante también hacer un detox de pensamientos: “No juzgar, no justificarme, no quejarme, no engancharme, todo agradecerlo y que nada me importe”.

¿Cómo limpiar mi casa de malas energías?

Igualmente, el lugar en el que vivimos absorbe lo que sentimos. Por eso, limpiar energéticamente los espacios es tan importante como ordenar el espíritu. Algunas prácticas comunes son:

Sahumar con incienso o palo santo , para renovar la vibración del ambiente.

, para renovar la vibración del ambiente. Abrir ventanas y dejar entrar la luz solar , pues la energía estancada se libera con aire y claridad.

, pues la energía estancada se libera con aire y claridad. Reordenar y deshacerse de objetos rotos o sin uso , ya que el desapego material ayuda al desapego emocional.

, ya que el desapego material ayuda al desapego emocional. Este tipo de prácticas se convierte en una herramienta de resiliencia en medio del caos de la sociedad.

Más allá de lo esotérico, te ayudan a reconectar contigo. La verdadera limpieza comienza dentro de uno mismo y se refleja en el entorno.

“El detox espiritual es un reset. Es darte la oportunidad de elegir qué entra en tu vida para conectar con la paz, la alegría y la luz”.

