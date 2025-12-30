Melissa Ortega y Manuel Martel revelan su secreto de año nuevo ¿Cuál es el ritual que fortalece su relación?
Melissa Ortega y Manuel Martel nos comparten, en este martes de TVNotas, el ritual especial que realizan cada año nuevo para cerrar ciclos, reforzar su vínculo y atraer abundancia.
Los actores Melissa Ortega y Manuel Martel llevan un año y medio de relación. Para ellos es importante realizar un ritual en pareja no solo para decretar, sino para tener un propósito juntos y trabajar activamente cada día con el objetivo de hacer sus sueños realidad.
¿Qué materiales se necesitan para el ritual de fin de año de Melissa Ortega y Manuel Martel?
Ritual 1: Escribir una carta para nosotros en el futuro:
- 2 hojas de papel bond
- 2 sobres de colores
- 2 plumas o plumones
- Pegamento para papel
¿Cuál es el procedimiento del ritual de fin de año de Melissa Ortega y Manuel Martel?
- Escriban una carta a tu pareja: Ella a él y él a ella, para leer el último día de diciembre de 2026.
- Una vez que la hayan escrito, dóblenla, guárdenla en su sobre y colóquenla donde no tenga pierde.
- El último día del año 2026, al abrirla, podrán evaluar todo lo que escribieron: Qué cumplieron, qué no, qué quedó pendiente y por qué, y qué hay que seguir trabajando.
¿Qué otro ritual hacen Manuel Martel y Melissa Ortega para este fin de año?
Ritual 2: Vision Board en pareja (Tablero de sueños):
Materiales:
- Papel cascarón doble carta
- Pegamento para papel
- Plumones o plumas
- Compilado de fotos de ambos, en las situaciones, lugares, momentos que quieren vivir en pareja
Procedimiento:
- Pueden hacer uso de la inteligencia artificial, como lo realizaron Melissa y Manuel, para recrear sus fotos juntos en las situaciones que visualizan durante el transcurso del año. También pueden hacer recortes de revistas, de palabras, imágenes que representen sus objetivos en conjunto.
- En el papel cascarón peguen las imágenes del viaje de sus sueños, un emprendimiento, propósitos de trabajo, lo que estén construyendo en pareja.
- Coloquen y peguen las fotos o recortes en el papel cascarón. Pueden escribir palabras por áreas para que les transmitan armonía y emoción.
- Ubiquen su visionboard en un lugar donde lo puedan visibilizar y proyectar sus propósitos cada día.
¿Cuál es la finalidad de realizar un Vision board en fin de año en pareja?
Metas y sueños para iniciar el año:
- Hacer un vision board propio es muy buena manera de comenzar a fluir en positivo, pero en pareja es doble reto.
- Se trata de una herramienta visual para representar sus metas. sueños y deseos. Hay que realizar un collage de imégenes, frases, palabras o símbolos que reflejen Io que quieren Iograr o atraer a su vlda en pareja: Un viaje, trabajo. bienestar, crecimiento personal.
- Este tablero les ayudará a visualizarlos cada día, motivarlos, concentrar su atención y energía en conseguirlos.
- Pueden dividir sus metas por áreas: Profesional, finanzas, salud. bienestar, viajes o experiencia
