 Melissa Ortega y Manuel Martel revelan su secreto de año nuevo ¿Cuál es el ritual que fortalece su relación?
Especiales

Melissa Ortega y Manuel Martel revelan su secreto de año nuevo ¿Cuál es el ritual que fortalece su relación?

Melissa Ortega y Manuel Martel nos comparten, en este martes de TVNotas, el ritual especial que realizan cada año nuevo para cerrar ciclos, reforzar su vínculo y atraer abundancia.

Ritual Melissa Ortega y Manuel Martel

Melissa Ortega y Manuel Martel revelan cuál es su ritual de fin de año para tener una relación solida

/

Francisco Mancera

Melissa Ortega y Manuel Martel revelan cuál es su ritual de fin de año para tener una relación solida
Francisco Mancera
December 30, 2025 • 
María Montoya

Los actores Melissa Ortega y Manuel Martel llevan un año y medio de relación. Para ellos es importante realizar un ritual en pareja no solo para decretar, sino para tener un propósito juntos y trabajar activamente cada día con el objetivo de hacer sus sueños realidad.

Te puede interesar: Eduardo Ávila “Judoman” revela su plan para 2026: quiere volver a Londres ¿cuál es su ritual para viajar?

Melissa Ortega
Melissa Ortega y Manuel Martel / Francisco Mancera

¿Qué materiales se necesitan para el ritual de fin de año de Melissa Ortega y Manuel Martel?

Ritual 1: Escribir una carta para nosotros en el futuro:

  • 2 hojas de papel bond
  • 2 sobres de colores
  • 2 plumas o plumones
  • Pegamento para papel

¿Cuál es el procedimiento del ritual de fin de año de Melissa Ortega y Manuel Martel?

  • Escriban una carta a tu pareja: Ella a él y él a ella, para leer el último día de diciembre de 2026.
  • Una vez que la hayan escrito, dóblenla, guárdenla en su sobre y colóquenla donde no tenga pierde.
  • El último día del año 2026, al abrirla, podrán evaluar todo lo que escribieron: Qué cumplieron, qué no, qué quedó pendiente y por qué, y qué hay que seguir trabajando.

Te puede interesar: Galilea Montijo revela el ritual con lentejas que repite cada Año nuevo para atraer abundancia ¿Cómo hacerlo?

Melissa Ortega y Manuel Martel
Ritual de Melissa Ortega y Manuel Martel / Francisco Mancera

¿Qué otro ritual hacen Manuel Martel y Melissa Ortega para este fin de año?

Ritual 2: Vision Board en pareja (Tablero de sueños):

Materiales:

  • Papel cascarón doble carta
  • Pegamento para papel
  • Plumones o plumas
  • Compilado de fotos de ambos, en las situaciones, lugares, momentos que quieren vivir en pareja

Procedimiento:

  • Pueden hacer uso de la inteligencia artificial, como lo realizaron Melissa y Manuel, para recrear sus fotos juntos en las situaciones que visualizan durante el transcurso del año. También pueden hacer recortes de revistas, de palabras, imágenes que representen sus objetivos en conjunto.
  • En el papel cascarón peguen las imágenes del viaje de sus sueños, un emprendimiento, propósitos de trabajo, lo que estén construyendo en pareja.
  • Coloquen y peguen las fotos o recortes en el papel cascarón. Pueden escribir palabras por áreas para que les transmitan armonía y emoción.
  • Ubiquen su visionboard en un lugar donde lo puedan visibilizar y proyectar sus propósitos cada día.

Te puede interesar: ¿Quieres depurar las malas energías y limpiar tu casa? Te damos los mejores tips para lograrlo

Melissa Ortega y Manuel Martel
Segundo ritual de Melissa Ortega y Manuel Martel / Francisco Mancera

¿Cuál es la finalidad de realizar un Vision board en fin de año en pareja?

Metas y sueños para iniciar el año:

  • Hacer un vision board propio es muy buena manera de comenzar a fluir en positivo, pero en pareja es doble reto.
  • Se trata de una herramienta visual para representar sus metas. sueños y deseos. Hay que realizar un collage de imégenes, frases, palabras o símbolos que reflejen Io que quieren Iograr o atraer a su vlda en pareja: Un viaje, trabajo. bienestar, crecimiento personal.
  • Este tablero les ayudará a visualizarlos cada día, motivarlos, concentrar su atención y energía en conseguirlos.
  • Pueden dividir sus metas por áreas: Profesional, finanzas, salud. bienestar, viajes o experiencia

Te puede interesar: Karime Pindter y Yeri MUA revelan ¿cómo hacer un buen amarre y triunfar en el amor?

Para más rituales de tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.

Vision board
Vision board de Melissa Ortega y Manuel Martel

Melissa Ortega MANUEL rituales Año Nuevo
Boton-Google-News

PUBLICIDAD - Estas notas son patrocinadas -