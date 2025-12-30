Melissa Ortega y Manuel Martel revelan su secreto de año nuevo ¿Cuál es el ritual que fortalece su relación?

Los actores Melissa Ortega y Manuel Martel llevan un año y medio de relación. Para ellos es importante realizar un ritual en pareja no solo para decretar, sino para tener un propósito juntos y trabajar activamente cada día con el objetivo de hacer sus sueños realidad.

Melissa Ortega y Manuel Martel / Francisco Mancera

¿Qué materiales se necesitan para el ritual de fin de año de Melissa Ortega y Manuel Martel?

Ritual 1: Escribir una carta para nosotros en el futuro:



2 hojas de papel bond

2 sobres de colores

2 plumas o plumones

Pegamento para papel

¿Cuál es el procedimiento del ritual de fin de año de Melissa Ortega y Manuel Martel?

Escriban una carta a tu pareja: Ella a él y él a ella, para leer el último día de diciembre de 2026.

Una vez que la hayan escrito, dóblenla, guárdenla en su sobre y colóquenla donde no tenga pierde.

El último día del año 2026, al abrirla, podrán evaluar todo lo que escribieron: Qué cumplieron, qué no, qué quedó pendiente y por qué, y qué hay que seguir trabajando.

Ritual de Melissa Ortega y Manuel Martel / Francisco Mancera

¿Qué otro ritual hacen Manuel Martel y Melissa Ortega para este fin de año?

Ritual 2: Vision Board en pareja (Tablero de sueños):

Materiales:



Papel cascarón doble carta

Pegamento para papel

Plumones o plumas

Compilado de fotos de ambos, en las situaciones, lugares, momentos que quieren vivir en pareja

Procedimiento:



Pueden hacer uso de la inteligencia artificial

En el papel cascarón peguen las imágenes del viaje de sus sueños, un emprendimiento, propósitos de trabajo, lo que estén construyendo en pareja.

Coloquen y peguen las fotos o recortes en el papel cascarón. Pueden escribir palabras por áreas para que les transmitan armonía y emoción.

Ubiquen su visionboard en un lugar donde lo puedan visibilizar y proyectar sus propósitos cada día.

Segundo ritual de Melissa Ortega y Manuel Martel / Francisco Mancera

¿Cuál es la finalidad de realizar un Vision board en fin de año en pareja?

Metas y sueños para iniciar el año:



Hacer un vision board propio es muy buena manera de comenzar a fluir en positivo, pero en pareja es doble reto.

Se trata de una herramienta visual para representar sus metas. sueños y deseos. Hay que realizar un collage de imégenes, frases, palabras o símbolos que reflejen Io que quieren Iograr o atraer a su vlda en pareja: Un viaje, trabajo. bienestar, crecimiento personal.

bienestar, crecimiento personal. Este tablero les ayudará a visualizarlos cada día, motivarlos, concentrar su atención y energía en conseguirlos.

Pueden dividir sus metas por áreas: Profesional, finanzas, salud. bienestar, viajes o experiencia

