El ritual secreto de Martín Ricca para atraer éxito y abundancia: velas y decretos; ¿por eso le va tan bien?

Martín Ricca ha tenido una muy buena racha laboral en los últimos años y, para que en 2026 continué por el camino del triunfo, Padme Vidente, la ‘Reina de la magia’, preparó este ritual especialmente para él: Corona de éxito y escenario.

El actor y cantante argentino expresó a TVNotas: “Creo que es importante hacer un ritual en Año Nuevo para empezar 2026 cargado de buena y nueva energía de lo que fue, y lo que viene se alinee a mi favor”.

Recordemos que después de 22 años de ausencia en la televisión, Martín regresó con el pie derecho a las telenovelas. El año pasado, nuevamente lo vimos al lado de Daniela Luján, en Papás por conveniencia, y en 2025, en su secuela, Papás por siempre. En la música, participó en la gira 2000’s x siempre. Realizó este ritual con el fin de seguir abriendo caminos en la actuación, la televisión y otros proyectos.

¿En qué consiste el ritual de Martín Ricca para el éxito y la abundancia? El lado espiritual del cantante. / Foto: Redes sociales

¿Cuáles son los materiales para el ritual de la ‘Reina de la magia’ de Martín Ricca?

Para atraer el éxito laboral, puedes realizar el ritual de la ‘Corona de éxito y escenario’, que hizo el actor Martín Ricca rumbo al 2026, los materiales son:



1 vela dorada (éxito y reconocimiento)

3 hojas de laurel (protección del talento)

Un poco de miel (magnetismo y dulzura pública)

1 piedra de pirita (energía de prosperidad)

1 plato blanco

1 hoja de papel bond

1 foto de quien realiza el ritual

1 pegamento para papel

1 plumón.

Materiales que puedes usar para el ritual del éxito y la abundancia que hace Martín Ricca. / Foto: Liliana Carpio/TVNotas

¿Cómo hacer el ritual de la ‘Reina de la magia’ de Martín Ricca?

Estos son los pasos que debes seguir para llevar a cabo el proceso del ritual del éxito y la abundancia que Padme Vidente preparó para Martin Ricca:



Enciende la vela dorada. Escribe en las hojas de laurel: “Reconocimiento, estabilidad y expansión”. Pega una foto tuya en la hoja de papel. Sobre esta, coloca las hojas de laurel y pon encima el plato con la piedra de pirita y la vela encendida. Vierte alrededor de la piedra un poco de miel con movimientos en espiral, para formar una corona de éxito.

Debes visualizar un entorno lleno de aplausos o tu entorno de trabajo para enfocar aún más el ritual.

Martín Ricca habla de éxito, abundancia y espiritualidad: el ritual que forma parte de su vida personal. / Foto: Liliana Carpio/TVNotas

¿Cuál es la oración para el ritual de la ‘Reina de la magia’?

Haz este decreto: “Que mi voz resuene, que mi arte florezca, que la luz de mi talento alcance nuevos horizontes. Que ‘la Reina de la magia’ bendiga mi camino profesional. Así sea”.

Posteriormente debes dejar consumir la vela y conserva la piedra como amuleto en tu espacio de trabajo o camerino.

Además, di la siguiente oración de acción y victoria: “Divina presencia del éxito, abre los portales del reconocimiento. Que mi nombre (Martín Ricca) sea sinónimo de talento, disciplina y prosperidad. Que cada audición, proyecto y escena (puedes decir algo relacionado con tu trabajo) brillen bajo la luz de mi propósito. Hoy reclamo mi lugar en el escenario de la abundancia y doy un paso firme hacia mi destino con fe, fuerza y gratitud. Así sea, por el poder de Padme Vidente, la ‘Reina de la magia’”.

