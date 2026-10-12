¿Yuri se aferra a ser joven? La critican por cantar éxito de Rauw Alejandro en ¿Quién es la máscara? 2026

¡Yuri no se salvó de las críticas! La cantante veracruzana se convirtió en blanco de comentarios tras interpretar un éxito de Rauw Alejandro durante el estreno de ¿Quién es la máscara? 2026. Aunque la presentación buscaba sorprender al público, algunos internautas cuestionaron su voz y hasta señalaron un presunto exceso de efectos de audio. ¿Qué fue lo que no les gustó?

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Yuri / Instagram

¿Por qué Yuri recibió fuertes críticas en ¿Quién es la máscara? 2026?

Yuri desató críticas durante el estreno de ¿Quién es la máscara? 2026, transmitido el domingo 11 de octubre, después de participar en un número musical con el tema “Todo de ti”, uno de los éxitos más conocidos de Rauw Alejandro.

La cantante Yuri compartió el escenario con Mauricio Ochmann, Juanpa Zurita y Omar Chaparro, como parte de la presentación de la octava temporada del reality de Televisa. Sin embargo, su interpretación no convenció a todos los espectadores.

Las críticas contra Yuri comenzaron a circular en redes sociales, donde algunos usuarios aseguraron que su voz sonaba diferente. Incluso hubo quienes cuestionaron su intento de adaptarse al ritmo urbano de la canción, alejado del estilo musical por el que es conocida.

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¿Yuri usó demasiado autotune en ¿Quién es la máscara? 2026?

Yuri también fue cuestionada por un presunto uso excesivo de autotune durante su presentación en ¿Quién es la máscara? 2026. Algunos espectadores aseguraron que los efectos de audio, como el de los participantes, habrían modificado su voz haciéndola sonar distinta a sus interpretaciones habituales.

Hasta el momento, no se ha confirmado que Yuri utilizara autotune en exceso, por lo que los señalamientos permanecen como opiniones de los espectadores.



“Tanto autotune debería ser ilegal”.

debería ser ilegal”. “Creo que le pusieron un poco de canción a su autotune ”.

”. “¿Qué onda con la voz de Yuri?”

“ Aferrada a ser joven ”.

”. “Ya, hija, yaaa... No más canciones actuales para ti”.

“¿Nadie se dio cuenta de que les distorsionaron la voz como a los participantes?”

“¿No manches, es Yuri? ¡Qué cañón la cagaron con ella! Pero también la rola está horrible”.

Hasta ahora, Yuri ha guardado silencio ante la ola de críticas que provocó su interpretación. La cantante no ha emitido ningún mensaje sobre los comentarios relacionados con su voz ni sobre las acusaciones de un presunto uso excesivo de autotune durante la presentación.

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eu nem sabia que a Anahi sabia jogar a perna desse jeito https://t.co/VBA91O13QT — 𝐧𝐚𝐫𝐢 ⭐️ (@puentenari) October 12, 2026

¿Cuándo y dónde ver el próximo programa de ¿Quién es la máscara? 2026 en vivo?

¿Quién es la máscara? 2026 se transmite los domingos a las 20:30 horas por Las Estrellas y también puede verse en ViX.

La temporada tendrá diez emisiones, por lo que todavía quedan muchas identidades por descubrir.