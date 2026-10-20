¿Verónica Montes estaba ahogándose? Revela que casi se desmaya en ¿Quién es la máscara?: “Me estoy mareando”

Latin Lover confesó que enfrentó episodios de claustrofobia durante su participación en ‘¿Quién es la máscara?’, y parece que no fue el único que experimentó complicaciones en el programa.

La actriz Verónica Montes también relató que vivió momentos difíciles al interpretar a su personaje y permanecer dentro del traje, pues reveló que tenía problemas para ver y que incluso se le bajó la presión.

¿Qué ocurrió con la actriz durante su participación en el reality? Te contamos.

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Verónica Montes

¿Qué personaje interpretó Verónica Montes en '¿Quién es la máscara?’?

El domingo 18 de octubre se dio a conocer al tercer participante eliminado de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026. Una de las sorpresas de la noche fue descubrir que Verónica Montes estaba detrás de Rito Cangurito, luego de que los investigadores no lograran adivinar su identidad.

Durante su participación en el programa, Rito Cangurito interpretó el tema ‘Perlas negras’, de Natanael Cano, antes de quitarse la máscara y revelar que la actriz se encontraba detrás del personaje.

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Verónica Montes / Redes sociales

Los minutos de angustia que vivió Verónica Montes en ‘¿Quién es la máscara?’

Después de concluir su participación en el programa, Verónica Montes contó durante una transmisión en vivo por TikTok cómo fue su experiencia al darle vida a Rito Cangurito en.

Sin embargo, lejos de ser una experiencia sencilla, la actriz reveló que vivió momentos complicados dentro del traje, pues era muy pesado y le resultaba difícil moverse. Además, explicó que llevaba una banda a la altura de los ojos que le impedía ver.

Verónica confesó que esta situación le provocaba claustrofobia, pues no podía ver y aseguró que sentía que se le bajaba la presión y se sentía mareada mientras utilizaba el disfraz.

“Yo tenía la banda en los ojos, pero yo no veía nada (...) Te baja la presión, estás mareada o te da claustrofobia y estás parado. Fue un reto estar parada ahí un buen tiempo (...) Yo decía '¡Vamos chicos, que ya me estoy mareando!’” Verónica Montes

Por eso, la actriz consideró que permanecer de pie y moverse en el escenario con el traje puesto representó un gran reto durante su participación.

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Verónica Montes confiesa que en @eslamascara no veía nada y se le bajó la presión 😱 #QuiénEsLaMáscara https://t.co/Kk2i9EXhWe — Cultura Pop (@_RCulturaPop) October 20, 2026

¿Quién es Verónica Montes?

Verónica Montes es una actriz y modelo peruana, que comenzó su carrera artística desde pequeña y, con el paso de los años, se abrió camino en la televisión mexicana, donde ha participado en diversas telenovelas y series.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra su interpretación en ‘El señor de los cielos’, así como su papel en ‘La piloto’.

Hace algunos meses, Verónica Montes se volvió tendencia tras denunciar negligencia médica que desencadenó en la muerte de su perrita Mini Montes.

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