Latin Lover se sincera tras ¿Quién es la máscara?: ¡Enfrentó su claustrofobia, pero necesitó de 4 ventiladores!

Luego de que Latin Lover confesara que rechazó entrar a La casa de los famosos pese a que le ofrecieron un ‘sueldazo’, el actor y luchador profesional sorprendió al aparecer en ¿Quién es la máscara? pese a que sufre claustrofobia. ¿Cómo venció el reto? ¡Te contamos los detalles!

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Latin Lover sorprendió al aparecer en ¿Quién es la máscara? / Redes sociales

Este es el personaje que Latin Lover interpretó en ¿Quién es la máscara?

Durante la noche del 18 de octubre, Latin Lover sorprendió a propios y extraños al ser parte de uno de los participantes de ¿Quién es la máscara? con ‘Beto Batazo’, el encargado de abrir la noche. Latin Lover llegó al escenario interpretando ‘Este’ de El Alfa y Nfasis, lo que de inmediato emocionó a los investigadores.

Pese a su buen desempeño con un divertido baile, ‘Beto Batazo’ terminó siendo eliminado de la competencia por decisión del público luego de que los investigadores decidieran conservar a Dr. Kaboo y Octavia Ventosa fuera rescatada. Sin embargo, más allá de la aventura que vivió Latin Lover, el luchador confesó que fue todo un reto ser parte del proyecto al sufrir de claustrofobia.

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Latin Lover sorprendió al aparecer en ¿Quién es la máscara? / Instagram

El reto que Latin Lover enfrentó en ¿Quién es la máscara?

Tras convertirse en el eliminado de la noche, ‘Beto Batazo’ se despidió de la competencia sin que los investigadores descubrieran que quien estaba bajo la máscara era Latin Lover. Una vez que su identidad quedó al descubierto, el luchador se sinceró sobre el reto que representó ser parte de ¿Quién es la máscara?

De acuerdo con el exjuez de Las estrellas bailan en Hoy, sufre de claustrofobia e incluso al momento en que se hace algunas resonancias debe ser anestesiado, lo que complicó estar dentro de una botarga, pese a que en su interior se cuenta con ventilación.

“Yo sufro de claustrofobia, tengo 27 cirugías en mi cuerpo y en cada estudio de resonancia magnética me tienen que sedar, pero últimamente ya hay estudios donde se hace la resonancia abierta y no estás encerrado”. Latin Lover

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Latin Lover sorprendió al aparecer en ¿Quién es la máscara? / Captura de pantalla

Así logró Latin Lover estar dentro de una botarga en ¿Quién es la máscara?

Latin Lover, quien en más de una ocasión ha preocupado a sus seguidores, volvió a sincerarse sobre su salud tras concluir su participación en ¿Quién es la máscara?, pese a sufrir claustrofobia. “Yo dije: ‘Tengo que alcanzar este reto, perder este miedo, quitarme esa ansiedad'", contó.

Aunque el miedo estaba presente, el boxeador señaló que eligió pensar en sus hijos al subir al escenario, y fue la única forma en que logró hacer la presentación. Además, el productor del reality en todo momento le brindó su apoyo; incluso le pusieron 4 ventiladores. En lugar de uno para poder respirar.

“Miguel Ángel Fox me dijo: ‘Cuando te sientas mal, nada más levantas la mano y el equipo de producción va hacia ti’. A todos los participantes les ponen un abanico para que estén ventilados; a mí me pusieron 4 abanicos porque no podía respirar”. Latin Lover

Pese a que reconoce que batalló mucho durante la competencia, considera que se venció el miedo y la ansiedad; además, el público aplaudió su participación como ‘Beto Batazo’ y lo conoció en una faceta diferente fuera de las luchas y el baile.

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