¿Quién es la máscara? 2026: ¿Quién fue el primer eliminado? ¡Destapan a famoso galán de telenovelas!

La nueva temporada de ¿Quién es la máscara? 2026 arrancó con una noche llena de música, pistas y especulaciones. Aunque los investigadores lanzaron varias teorías sobre la identidad de Gárgola, ninguno logró acertar. Al final, el personaje se convirtió en el primer eliminado del reality y reveló el rostro de un reconocido actor de las telenovelas mexicanas. ¿De quién se trata?

Mira: ¿Aarón Mercury vetado por culpa de Rosa María Noguerón? Aseguran que ya no sería parte de ¿Quién es la máscara?

¿Qué pasó en el estreno de ¿Quién es la máscara? 2026?

El estreno de ¿Quién es la máscara? 2026 presentó a los primeros seis personajes de la temporada:



Carmela Tarantela

Slash

Patito Feo

Alex Loro

Fifí Ñera

Gárgola.

La nueva edición cuenta nuevamente con Omar Chaparro como conductor y un panel integrado por Anahí, Yuri, Juanpa Zurita y Mauricio Ochmann, quien se incorporó como investigador esta temporada.

Además, debutó la dinámica del botón “Sálvame”, herramienta que permitió evitar una eliminación en la primera ronda. Gracias a este recurso, Slash permaneció en la competencia, mientras que la primera revelación de la temporada terminó ocurriendo durante el duelo protagonizado por Gárgola.

Lee: Exparticipante de ¿Quién es la máscara?, ¿sale del clóset? Hay rumores de romance con influencer

¿Quién fue el primer eliminado de ¿Quién es la máscara? 2026?

La primera gala de ¿Quién es la máscara? 2026 concluyó con la eliminación de Gárgola, personaje que terminó desenmascarado tras quedar en riesgo junto a Alex Loro y Fifí Ñera.

Luego de las votaciones, los investigadores decidieron salvar a Alex Loro, mientras que el público otorgó una nueva oportunidad a Fifí Ñera. Esa decisión dejó a Gárgola fuera de la competencia y obligado a revelar quién era realmente.

La sorpresa llegó cuando el famoso se quitó la máscara y mostró que se trataba de René Casados, actor mexicano con una trayectoria de varias décadas en telenovelas, cine y teatro. Ninguno de los investigadores logró descubrir correctamente su identidad antes de la revelación.

Mira: ¿Quién es el ganador de ‘¿Quién es la máscara?’ 2025’? Así fue la gran final de la séptima temporada

¿Qué pistas llevaron a René Casados a ser identificado como Gárgola?

Durante su participación en ¿Quién es la máscara? 2026, Gárgola interpretó el tema “Que vuelvas”, éxito popularizado por Grupo Frontera. Además, compartió una serie de pistas relacionadas con su carrera artística y su personalidad.

El personaje se describió como un enamorado empedernido que, pese a su apariencia intimidante, deseaba ser comprendido. Entre las referencias también aparecieron menciones vinculadas a producciones como “La madrastra” y “El ángel de Aurora”, trabajos que forman parte del historial profesional de René Casados.

Las pistas confundieron completamente al panel de investigadores.



Anahí apostó por Sergio Sendel

Yuri pensó en César Évora

Juanpa Zurita señaló a Alberto Guerra

Mauricio Ochmann creyó que se trataba de Sergio Goyri.

¿Quién es René Casados, actor desenmascarado en ¿Quién es la máscara? 2026?

René Casados es uno de los actores más reconocidos de la televisión mexicana. Originario de Tamalín, Veracruz, ha participado en numerosas producciones que marcaron distintas generaciones de televidentes.

Entre sus proyectos más recordados destacan las telenovelas La madrastra, Fuego en la sangre, Cuando me enamoro, Abismo de pasión y Mi corazón es tuyo, donde construyó una sólida carrera como actor de reparto y protagónico.

Además de su trabajo en melodramas, también participó en el recordado programa juvenil XE-TU junto a Erika Buenfil y desarrolló proyectos cinematográficos, consolidándose como una figura importante dentro del entretenimiento mexicano.

Gárgola es René Casados

¿Quiénes siguen en ¿Quién es la máscara? 2026 y dónde ver el próximo programa?

Personajes de la temporada 2026 (18 participantes)¿Quién es la máscara? 2026 comenzó con 18 personajes, aunque solamente seis aparecieron en el escenario durante el estreno.



Alex Loro

Ana Conda

Atrapasueños

Beto Batazo

Caco Mixtle

Carmela Tarantela

Dr. Kaboom

El Paisa

Fifí Ñera

La Patrona

Licua Checo

Octavia Ventosa

Patito Feo

Rey Slash

Rito Cangurito

Roseta Palomares

Tiburcio

Gárgola (Eliminado - René Casados)

¿Quién es la máscara? 2026 se transmite los domingos a las 20:30 horas por Las Estrellas y también puede verse en ViX. La temporada tendrá diez emisiones, por lo que todavía quedan muchas identidades por descubrir. ¿Los investigadores tendrán mejor suerte después de no reconocer a René Casados?