Exparticipante de ¿Quién es la máscara?, ¿sale del clóset? Hay rumores de romance con influencer

Una nueva polémica azota las redes sociales, ya que una exparticipante de ¿Quién es la máscara? se encuentra en el centro de las miradas, luego de divorciarse hace unos meses, para posteriormente vincularla sentimentalmente con una creadora de contenido, en algo que sería: su presunta salida del clóset.

La influencer fue detenida tras un robo en su casa; las autoridades investigan si ordenó una venganza criminal. / Canva

¿Qué exparticipante de ¿Quién es la máscara? se divorció?

En el 2025 en ¿Quién es la máscara?, el persona de “Nocturna”, fue interpretado por Ari Gameplays, una streamer mexicana que ha crecido enormemente en redes sociales.

Ari estaba casada con Juan Guarnizo, un creador de contenido colombiano que radicaba en México debido a su relación con ella. Aunque su matrimonio parecía firme y era un ejemplo para internautas, de manera repentina la situación cambió.

Su divorcio se confirmó en el 2024, luego de una serie de rumores que señalaban una serie de problemas en su relación. Aunque quedaron en buenos términos, muchos aseguran que ha habido una guerra de indirectas a lo largo de los últimos meses. ¿Ari salió del clóset?

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“Nocturna” papel de Ari Gameplays en ¿Quién es la máscara? / Las estrellas

¿Por qué dicen que la influencer mexicana, Ari Gameplays, habría salido del clóset?

Una nueva teoría enloquece las redes sociales, y es que dos de las streamers más famosas de México son vinculadas románticamente. Se trata de Ari Gameplays y Rivers GG, cuyas recientes apariciones juntas han desatado una ola de rumores sobre una posible relación sentimental, algo alimentado por internautas.

Su amistad ha sido parte fundamental de sus carreras, han compartido viajes, vídeos, streams, entre muchas otras cosas, razón por la que en fechas recientes son pistas, para muchos, que dan a conocer un presunto romance.

El origen de los rumores se remonta a diversos clips de transmisiones recientes, donde Ari y Rivers muestran una interacción cercana. Aunque para algunos se trata de una dinámica natural entre amigas, otros consideran que ciertos gestos podrían insinuar algo más:



“Están juntas y me encanta”,

“Se ven preciosas y perfectas, la pareja ideal” y,

“El manual de las novias lo siguen al pie de la letra”.

Al momento ninguna de las dos ha confirmado si se trata de una relación amorosa. Lo que es verdad es que han sido amigas por mucho tiempo y así lo han demostrado.

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estaban abrazadas escuchando “hecha pa’ mi” y ari se la cantaba en la cara bro, no puedo con tanto 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/UFbJtRbONw — ren ☼ (@natha_ygs) April 21, 2026

¿Quién es Ari Gameplays?

Ari Gameplays es una creadora de contenido mexicana que ha destacado principalmente en el mundo del streaming, los videojuegos y el entretenimiento digital.

Inició su carrera en plataformas como YouTube y Facebook Gaming, donde comenzó compartiendo contenido relacionado con videojuegos, retos y dinámicas con su comunidad.

Además de su faceta como streamer, Ari ha incursionado en la música bajo el nombre de “Aria Bela”.

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