Anahí: amada, criticada ¡e inolvidable! Regresa a ¿Quién es la máscara?, el programa más espectacular de Televisa, y demuestra que sigue siendo ¡indestructible!

Este domingo se estrenó la octava temporada de ¿Quién es la máscara?, el programa más espectacular de Televisa, que nos llena de emociones y momentos inolvidables. Anahí regresa por tercera vez a la emisión para descubrir a los famosos que se encuentran detrás de cada personaje, y, además, ¡demostrar que es la reina del reality!

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Cortesía de ViX, Francisco Mancera y Luis de la Luz / Maquillaje: Javier de la Rosa

Así vive Anahí su tercera temporada en '¿Quién es la máscara?’

Platicamos con la aclamada cantante y actriz, quien nos dijo: “Estoy muy contenta. Es un proyecto que me da mucha alegría, me divierto muchísimo y cada día de grabación es una fiesta total. No siento que esté trabajando”

Es un proyecto que ha dejado huella y el que marcó su regreso triunfal a la TV: “Nunca me lo esperé, y menos llevar ya 3 temporadas. Ha sido un camino lleno de emociones, mucho amor y muchas críticas también. Sé y tengo claro que siempre que me exponga a hacer cualquier cosa estará ahí la crítica, pero ahora ya lo veo desde un lugar diferente. Ya hasta siento raro cuando no pasa (ríe)”.

Para Anahí su familia es lo más importante

Familia de Anahí es parte fundamental de este éxito. “Es algo que puedo hacer porque me permite gozarlo, divertirme y estar cerca de tanta gente que me ha dado tanto amor, pero no descuidar lo más importante: Mis hijos y mi esposo, que son mi vida entera”.

Durante la conferencia de prensa, vimos a Anahí al borde de las lágrimas. “Es que son unos amores todos, y sus palabras tan bonitas me llegaron al corazón. Imagínate, en una industria tan dura, de pronto encontrar tanto amor es un regalote que no me esperaba”.

¿Cómo ha sido la convivencia con Yuri? “Increíble. Ella es nuestra leyenda viva, nuestra máxima reina. Para mí es un verdadero honor compartir tiempo y espacio con ella, y sobre todo disfrutar de su increíble sentido del humor y sencillez que la hacen aún más gigante”.

Anahí reconectó con su niña interior gracias a '¿Quién es la máscara?’

Finalmente, Anahí afirma que este proyecto la reconectó con su niña interior:

Anahí “Justo eso es ¿Quién es la máscara?: Un espacio donde todos nos soltamos y volvemos a jugar y a sorprendernos. Podemos ser ese niño que pocas veces dejas salir cuando creces. Aquí todos podemos ser libres y dejar de cuidarnos tanto. Esa es justo la clave para que, tanto nosotros como el público, lo disfrutemos al máximo”.

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'¿Quién es la máscara?’ Es líder indiscutible en la audiencia

¿Quién es La Máscara? rompe récords de audiencia en cada nueva temporada. De acuerdo con datos difundidos por TelevisaUnivision, en 2025 la emisión tuvo un impacto global con más de 26 millones de personas. Ese mismo año, fue nominado a los International Emmy Awards.

De acuerdo con datos difundidos por TelevisaUnivision, en 2025 Ese mismo año, fue nominado a los El alcance promedio de cada emisión dominical fue de entre 11.7 y 12.8 millones de personas.

de cada emisión dominical fue de entre Tan solo en televisión abierta, cifras de HR Ratings arrojan más de 4.24 millones de personas por emisión.

por emisión. La producción ha apostado por mantener a figuras de alto perfil como Anahí, que ha contribuido a que el programa siga acumulando récords de interacciones tanto en la TV tradicional como en las plataformas digitales.

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Arranca ¿Quién es la máscara? y este fue la primera celebridad que eliminaron / Captura de pantalla

¿Cuál ha sido la trayectoria de Anahí?

Con tan solo 2 años, inició en el programa Chiquilladas, donde se ganó el corazón del país.

Sus primeros pasos en las telenovelas fueron en La pícara soñadora, Madres egoístas y Ángeles sin paraíso.

Ya entrada la adolescencia, brilló en proyectos como Vivo por Elena, Mujeres engañadas y Locura de amor.

Su primer protagónico llegó con Primer amor a mil por hora, a la que siguió Clase 406 y en 2004 Rebelde, que la consagró como estrella juvenil a nivel mundial.

La música siempre estuvo presente. Lanzó 4 discos en solitario con temas como “Primer amor”, “Superenamorándome” y “Desesperadamente sola”, entre otros.

Con la agrupación RBD lanzó 15 discos y colocó más de 20 sencillos en el número 1 en tan solo 4 años.

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Cortesía de ViX, Francisco Mancera y Luis de la Luz / Maquillaje: Javier de la Rosa

¿De qué trata '¿Quién es la máscara?’ y cómo funciona el reality de Televisa?

El programa reúne a 18 celebridades que se presentan ocultas bajo espectaculares disfraces y máscaras, para no revelar su identidad. Semana a semana, el panel de investigadores y el público intentan descubrir quién se encuentra detrás de cada personaje a través de pistas, sus grandes actuaciones y el reconocimiento de sus voces.

que se presentan Semana a semana, el panel de investigadores y a través de pistas, sus grandes actuaciones y el reconocimiento de sus voces. En esta temporada, al panel de investigadores, encabezado por Anahí, Yuri y Juanpa Zurita, se suma Mauricio Ochmann, quien promete aportar una visión fresca, espontánea y divertida a la búsqueda de las celebridades.

quien promete aportar una visión fresca, espontánea y divertida a la búsqueda de las celebridades. La conducción está nuevamente a cargo de Omar Chaparro, mientras que Marisol González participará desde el backstage.

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