¿Verónica Montes perdió su posibilidad de ser mamá? La actriz comparte dura noticia tras estar de luto

Desde hace años, Verónica Montes ha luchado contra una enfermedad autoinmune que afecta su salud, pero ahora enfrenta una nueva batalla que la ha dejado devastada: los óvulos que congeló hace cuatro años están dañados. La actriz, conocida por su fortaleza y transparencia, decidió compartir su experiencia para alertar a otras mujeres sobre los riesgos y cuidados que deben tener al someterse a este procedimiento médico.

Verónica Montes sufre triste pérdida y denuncia negligencia en hospital. / Instagram:@_veronicamontes

¿Qué pasó con los óvulos congelados de Verónica Montes y cómo afectó su fertilidad?

La actriz Verónica Montes decidió congelar sus óvulos en una clínica, hace cuatro años, según reveló en una revista de circulación nacional, el procedimiento no se realizó correctamente. De los cinco óvulos que había preservado, tres resultaron dañados. “El doctor los congeló a los tres días y los óvulos no estaban maduros, entonces si los ocupaba algo podría salir mal”, explicó.

Actualmente, Verónica está bajo el cuidado de otros especialistas, quienes están revisando los dos óvulos restantes para determinar si aún pueden ser utilizados. “Ahorita ya estoy con otros doctores; de hecho, ellos fueron los que checaron los óvulos. Estoy a la espera de su respuesta”, compartió.

Este error médico no solo le ha costado tiempo y dinero, sino también un fuerte impacto emocional, según dijo. La actriz no busca generar polémica ni iniciar una demanda, pero sí desea que su experiencia sirva como advertencia para otras mujeres que están considerando congelar sus óvulos.

Verónica Montes

¿Cómo descubrió Verónica Montes que sus óvulos estaban dañados por mala práctica médica?

La sospecha de que algo no estaba bien comenzó cuando Verónica Montes, quien estuvo de luto por la muerte de su perrita Mini Montes, empezó a investigar por su cuenta. Al comparar su experiencia con la de otras mujeres cercanas, notó diferencias significativas en los procedimientos médicos. “Empecé a leer mucho y comencé a notar que lo que hacían los doctores de mis amigas era diferente a lo que este doctor hizo”, relató.

Consultó con dos especialistas para obtener una segunda opinión y finalmente se quedó con el doctor Gerardo Barroso, quien ahora está tratando de solucionar el problema. “En un par de semanas me dirá qué pasa con los dos óvulos que quedan, si me van a servir o no”, dijo con esperanza.

En caso de que los óvulos restantes no sean viables, Verónica está dispuesta a repetir el procedimiento, aunque reconoce que es un proceso doloroso y complejo, especialmente por su condición médica.

La actriz comparte su experiencia para advertir a otras mujeres sobre los riesgos en clínicas de fertilidad.

¿Qué es el trastorno de Hashimoto que padece Verónica Montes y cómo impacta su maternidad?

Además de enfrentar esta situación con sus óvulos, Verónica Montes vive con el trastorno de Hashimoto, una enfermedad autoinmune que afecta la tiroides. Esta condición puede influir en la fertilidad y complicar tratamientos hormonales como la congelación de óvulos.

“La he sobrellevado y estoy agradecida porque al final he podido vivir con ella; yo soy una persona luchona, que no me dejo y creo que he podido dar batalla a la enfermedad” Verónica Montes

Aunque el trastorno no tiene cura, Verónica ha aprendido a convivir con él y a manejar sus síntomas con suplementos y cuidados médicos.

Verónica Montes “Nunca va a desaparecer, nunca se va ir de mi cuerpo, pero, por lo menos, he aprendido a vivir con ella y no sentir en el día a día el dolor de las articulaciones o la depresión”

Verónica Montes decidió compartir su historia

¿Por qué Verónica Montes decidió compartir su experiencia sobre óvulos congelados y fertilidad?

Lejos de buscar venganza o protagonismo, Verónica Montes quiere que su experiencia sirva como una lección para otras mujeres.

“Lo único que yo quiero es contar mi experiencia a las mujeres para que se informen, que averigüen; quiero que se enteren de lo que me pasó para que no les pase a ellas” Verónica Montes

Finalmente la actriz insiste en que hay muchos pasos previos que deben cumplirse antes de congelar óvulos, y lamenta que el médico en cuestión no los haya seguido. “Yo creí en él, confié”, confesó con tristeza.