Mariana Treviño da la cara tras las acusaciones de agresión en Mentiras All Stars; aclara el polémico VIDEO

Luego de que Alex Gou se sinceró sobre el supuesto despido de Mariana Treviño de Mentiras All Stars tras una presunta agresión, la actriz rompió el silencio en un encuentro con la prensa en el que lamentó los incidentes que ocurrieron arriba del escenario. ¿Confirmó su salida del musical? ¡Te contamos los detalles!

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Mariana Treviño aclara si se va de Mentiras All Stars. / Redes sociales

¿Cómo surgió el rumor de que Mariana Treviño habría agredido a una vestuarista?

Tras la llegada de Mentiras All Stars a Los Ángeles, California, se difundió un video en el que, supuestamente, Mariana Treviño habría agredido a una vestuarista arriba del escenario. De acuerdo con la cuenta de la ‘Tía Sandra’, sería la razón por la que la actriz Paola Gómez estaría en algunas funciones.

En el breve clip que circula en redes se observa que la intérprete de ‘Lupita’ tiene algunas dificultades con su peluca mientras cambia el vestuario en el escenario; sin embargo, en ningún momento se aprecia una agresión física al personal del staff.

Por su parte, el productor Alex Gou explicó el origen del clip y detalló: “Le estaban poniendo la peluca, se le cae la peluca y la avienta Mariana Treviño porque así es, y la gente pensó que le había dado un manotazo a la gente de vestuario”.

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Acusan a Mariana Treviño de agredir a una vestuarista. / Mezcalent

¿Qué dijo la actriz Mariana Treviño tras polémica en Mentiras All Stars?

Después de que Mariana Treviño dejó entrever su futuro en Mentiras All Stars tras supuesta agresión a una vestuarista, la intérprete de ‘Lupita’ rompió el silencio y negó haber agredido a una de sus compañeras, resaltando el respeto mutuo que existe entre colaboradores.

Al igual que el productor, explicó que, debido a que se trató de una función en otro país, el equipo completo no pudo trasladarse por problemas con la visa, lo que complicó sus tiempos de ensayo en ese tipo de cambios.

“Este cambio pasa en el escenario y, como habíamos dado función en otro país, no teníamos el equipo completo; esa es la verdad. No todos los compañeros que hacen ese cambio pudieron ir por cuestiones de visa, entonces no tuvimos tiempo para enseñar los cambios. Desgraciadamente, no nos salió; pedimos una disculpa”. Mariana Treviño

Finalmente, señaló que con todas las personas que la visten, maquillan y le ponen la peluca, existe un respeto y cariño. “ Somos como un engranaje, como un reloj, todos funcionamos en conjunto ”, concluyó.

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¿Mariana Treviño se va de Mentiras All Stars tras polémica con la vestuarista?

Durante su encuentro con la prensa, Mariana Treviño no habló sobre su permanencia en Mentiras All Stars, pero el productor Alex Gou dejó claro desde una entrevista previa que la actriz continúa en el proyecto.

Sobre su ausencia en uno de los promocionales del Auditorio Nacional, explicó que la intérprete tenía otros compromisos laborales y desconocía si contaría con el permiso para seguir en el proyecto, pero ahora ya es un hecho que seguirá interpretando ‘Lupita’.

“Ella sigue en la obra. No salió en el primer anuncio, pero ella no sabía si iba a estar en el Auditorio Nacional o no. (Está) en una serie, le dieron permiso y está anunciada. Tenemos auditorio”. Alejandro Gou

Tras las declaraciones de Mariana Treviño y el productor Alejandro Gou, los rumores sobre la supuesta agresión a una vestuarista y su salida de Mentiras All Stars han sido desmentidos.

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