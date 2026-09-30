Alex Gou ¿confirma despido de Mariana Treviño de Mentiras All Stars? Revela el origen del VIDEO viral

Alex Gou rompió el silencio sobre Mariana Treviño luego de una supuesta agresión en Mentiras All Stars; una vez más, el productor del musical se pronunció ante la polémica y reveló la razón por la que la actriz no aparece en uno de los promocionales. ¿Confirma su despido? ¡Te contamos los detalles!

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Alex Gou habla de Mariana Treviño y su destino en Mentiras All Stars. / Redes sociales

¿Qué pasó con Mariana Treviño y una vestuarista en Mentiras All Stars?

Tras la llegada de Mentiras All Stars a Los Ángeles, California, se especuló que Mariana Treviño habría cacheteado a una vestuarista tras fallas en el escenario, razón por la que la actriz Paola Gómez estaría al frente de algunas funciones.

“Aseguran que Mariana Treviño cacheteó a la vestuarista de la obra ‘Mentiras All Stars’ en el YouTube Theater de Los Ángeles (Inglewood), California. Por esta razón, la actriz Paola Gómez estará haciendo algunas funciones”, informó la cuenta de X de ‘La tía Sandra’.

Posteriormente, se comenzó a difundir un video en el que se ve a Mariana Treviño haciendo un cambio de vestuario arriba del escenario, pero ante fallas con su peluca, decide tirarla al piso y continuar con la escena. Pese a que no se observa una agresión física, el momento generó controversia y rumores del supuesto despido a Mariana Treviño.

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Alex Gou habla de Mariana Treviño y su destino en Mentiras All Stars. / Capturas de pantalla, redes sociales

¿Alex Gou confirma la salida de Mariana Treviño de Mentiras All Stars?

Durante un reciente encuentro con la prensa, el productor Alex Gou rompió el silencio sobre la participación de Mariana Treviño en Mentiras All Stars luego de que la actriz no apareciera en uno de los promocionales del musical previo a su llegada al Auditorio Nacional.

Según explicó Gou, Mariana Treviño sigue siendo parte de la puesta en escena y todo lo que se dijo sobre la vestuarista es un ‘chisme'; pero agradece la visibilidad que se le dio: “Me hicieron publicidad, maravilloso”, dijo entre risas, y agregó:

“Ella sigue en la obra. No salió en el primer anuncio, pero ella no sabía si iba a estar en el Auditorio Nacional o no. (Está) en una serie, le dieron permiso y está anunciada. Tenemos auditorio”. Alex Gou

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Alex Gou revela lo que realmente pasó entre Mariana Treviño y la vestuarista en Mentiras All Stars

Luego de que Alex Gou defendiera a Mariana Treviño tras viralizarse el video de la presunta cachetada, el productor volvió a abordar el tema en un encuentro con la prensa. Además de confirmar que Treviño sigue en el musical, aclaró que el origen del video vino de él y explicó:

“El chisme es que en escena cambian a Mariana Treviño, le cambian la peluca y, como no nos dieron la visa de trabajo a todas las personas que cambian las pelucas, era una chava nueva y le puso la peluca al revés a Mariana. Mariana Treviño agarró la peluca y la aventó porque prefirió no salir con la peluca al revés”. Alex Gou

Ya no le daban los tiempos y ahí está la mega cachetada que le da a la vestuarista jajaja... @JorgeCarbajalOf ridículo 😂 amarillista , ojalá Mariana Treviño te demandé por difamación. pic.twitter.com/bQ6dsjFml3 — Paola Flores (@paolaflores1414) September 22, 2026

Una vez más, el productor aseguró que no permitiría que ningún artista, sin importar su nombre, agrediera a alguien del staff, dejando claro que todo se trató de un invento. Hasta ahora, la actriz no se ha pronunciado sobre la polémica, pero sí confirmó su continuidad en el proyecto.

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