Lola Cortés rompe el silencio tras la presunta agresión de Mariana Treviño en Mentiras All Stars: ¿la tundió?

Mucho se ha dicho sobre Mariana Treviño y su actitud hacia los miembros del staff de ‘Mentiras All Stars’, obra teatral en la que interpreta a ‘Lupita’. Se ha dicho que, presuntamente, agredió a una vestuarista. Incluso se filtró un video que, aparentemente, confirmaría este señalamiento.

En medio de todo esto, la prensa cuestionó a Lolita Cortés sobre su experiencia trabajando con la actriz. Recordemos que ambas llegaron a coincidir en ‘Mentiras, el musical’ hace ya algunos años. Te contamos lo que dijo.

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Lola Cortés trabajó con Mariana Treviño hace algunos años / Mezcalent

¿Por qué se dice que Mariana Treviño maltrató a una vestuarista en ‘Mentiras All Stars’?

Hace algunos días, comenzó a circular la información de que, presuntamente, Mariana Treviño le dio una cachetada a una vestuarista durante una función de ‘Mentiras All Stars’ en Los Ángeles. Posteriormente, se viralizó un video como supuesta prueba.

En dicho material, se ve a varios vestuaristas arreglando a Treviño tras bambalinas. En algún punto, se observa cómo, aparentemente, la famosa suelta un manotazo. Se dice que sería el clip del momento en el que la actriz agredió a la empleada.

En su momento, se llegó a especular que la celebridad saldría del proyecto por esta situación. Muchos tomaron esto como verdad después de que su imagen no apareciera en un promocional de la obra.

Esto fue desmentido por Alejandro Gou, quien produce el show. En entrevista, sostuvo que, si bien Mariana tiene un carácter fuerte, no es agresiva con sus compañeros. También explicó el contexto del video viral.

“Puro chisme, yo estaba ahí presente. El rollo fue cambiar a Mariana Treviño en escena, la convierten en ‘Lupita’. Entonces le estaban poniendo la peluca, se le cae la peluca y la avienta Mariana Treviño porque así es, y la gente pensó que le había dado un manotazo a la gente de vestuario. Fue puro malentendido”, manifestó.

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Mariana Treviño fue acusada de golpear a una vestuarista en Mentiras All Stars / Mezcalent

Lolita Cortés reacciona a la polémica de Mariana Treviño en ‘Mentiras All Stars’

En un encuentro con la prensa, Lolita Cortés fue cuestionada sobre la presunta agresión de Mariana Treviño a una vestuarista en ‘Mentiras All Stars’ y la experiencia que tuvo con la actriz cuando trabajaron juntas.

Para sorpresa de todos, la exparticipante de ‘La granja VIP 2025’ se negó a hablar sobre el tema. Aseguró que no podía hacerlo y pidió que ya no le preguntaran más. Sin embargo, dejó ver que no la había pasado nada bien en el proyecto.

“Te juro que no puedo hablar de eso. Cuando entré, estuvo bien difícil y al salir también…No lo voy a decir. A veces pasan cosas y no puedes hablar. No puedo hablar de todo lo que pasó, que fueron cosas muy fuertes que no tendrían por qué haberse dado. Desafortunadamente, no todas las estrellas que en ustedes brillan”. Lola Cortés

Para muchos, esta contestación es la prueba fehaciente de que Treviño sí es alguien muy complicado, al menos en el ámbito laboral.

¡Lolita Cortés EVITA hablar sobre la supuesta AGRESISÓN a VESTUARISTA de Mariana Treviño en 'Mentiras All Stars'!#SaleElSol🌞: https://t.co/cW9Y0Cw4Ha #SaleElSolTV pic.twitter.com/ORwEMr30Ul — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) September 29, 2026

¿Mariana Treviño responde a la polémica en ‘Mentiras All Stars’?

Hasta el momento, Mariana Treviño no ha respondido directamente a las acusaciones de presunta agresión a una vestuarista. Su último post data de hace una semana y fue para confirmar su participación en la nueva función de ‘Mentiras All Stars’.

Algunos lo interpretaron como su forma de desmentir los rumores de que su estancia en el proyecto estaba en la cuerda floja.

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