Daniela Luján revela qué tiene que hacer para no pelear con su marido por ‘Envinadas’, ¿le genera problemas?

Tras especulaciones sobre supuestos celos del esposo de Daniela Luján al reencuentro de la actriz con Martín Ricca, la ahora colaboradora de ‘Me caigo de risa’ acudió al programa ‘Miembros al aire’, donde se sinceró sobre varios aspectos de su vida profesional y privada, principalmente sobre su programa ‘Envinadas’. ¿Su esposo no apoya el proyecto? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: ¿Te acuerdas de ‘Luz Clarita’? Esto ha pasado con los protagonistas de la novela a 30 años de su estreno

Daniela Luján revela el secreto para que su esposo no se enoje por lo que cuenta en ‘Envinadas’. / Instagram

¿El esposo de Daniela Luján llegó a sentir celos de la actriz tras su reencuentro con Martín Ricca?

A finales de 2026, luego de que saliera a la luz la escena de la boda de Daniela Luján y Martín Ricca en la telenovela ‘Papás por siempre’, la actriz y su esposo fueron cuestionados sobre su sentir tras ver su trabajo plasmado en la pantalla.

Por una parte, la actriz explicó que era un sueño hecho realidad para varias de las personas que los vieron en el ‘Diario de Daniela’: “Son como dos personajes…que se quedaron en el inconsciente colectivo de una generación, yo siento que verlos de grandes y que se casan, es como de ‘sí creo en el amor’”.

Mientras que su esposo, Mario Alberto Monroy, fue cuestionado sobre posibles celos al ver a su pareja junto a uno de sus compañeros de la infancia, a lo que respondió: “No escuché amor, me puse celoso ficticiamente”. Sin embargo, parece que en la pareja podría haber conflictos, pero ¿por ‘Envinadas’?

Lee: ¿Daniela Luján se intentó quitar la vida? Confiesa que una dura enfermedad la llevó al límite

Daniela Luján revela el secreto para que su esposo no se enoje por lo que cuenta en ‘Envinadas’. / Redes sociales

¿Qué dijo Daniela Luján sobre ‘Envinadas’ y su esposo?

Durante su participación en el programa ‘Miembros al aire’, Daniela Luján fue cuestionada sobre la reacción que tiene su esposo al escuchar las anécdotas que comparte en su programa de YouTube ‘Envinadas’, junto a Jessica Segura y Mariana Botas.

La curiosidad surgió luego de que Raúl Araiza recordara que ellos le han llegado a pedir a sus parejas que no vean ‘Miembros al aire’, pues a veces suelen revivir anécdotas del pasado que involucran a otras personas. Ante la curiosidad de los conductores, la actriz y comediante sorprendió con su respuesta.

“Él sí lo ve”, confesó, pero al ser cuestionado sobre si ha existido un problema por sus declaraciones, agregó: “Fíjate que no, porque yo siempre digo: ‘No es cierto, mi amor. Yo te amo mucho, mi amor’”.

Lee: Daniela Luján se sincera; así enfrentó el ‘hate’ por apoyar a Mariana Botas en La casa de los famosos México

¿Quién es Mario Alberto Monroy, esposo de Daniela Luján?

Mario Alberto Monroy es el esposo de Daniela Luján, contrajo matrimonio a finales de octubre de 2024 en una ceremonia privada.

en una ceremonia privada. Es un actor y escritor que ha participado en importantes producciones como ‘El gallo de oro’, ‘Cindy la regia’ y ‘Cómo sobrevivir soltero’.

y Aunque conoció a Daniela Luján en 2018, se comprometieron hasta 2023 y tan solo un año después llegaron al altar.

y tan solo un año después llegaron al altar. Hoy en día, son una pareja sólida y, al parecer, los celos no son una parte de su relación, como se llegó a especular antes.

No te pierdas: Daniela Luján revela si cambió su amistad con Imanol tras polémica con Sandra Itzel en Envinadas