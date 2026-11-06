¿Karla Díaz está embarazada? Video desata rumor en redes sociales, ¿ella lo confirma?: “Miren esa barriguita”

En medio de la polémica por el aparente desaire que le hizo al periodista Gabo Cuevas por haber hablado de su supuesta enemistad con Mariana, la cantante Karla Díaz vuelve a protagonizar rumores de un posible embarazo por un video que se hizo viral en redes sociales. Te contamos qué está pasando.

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Se viralizó un video de Karla Díaz que desató rumores sobre su posible embarazo / Redes sociales

¿Qué ha dicho Karla Díaz sobre la maternidad?

Para nadie es un secreto que Karla Díaz desea convertirse en madre junto a su esposo, Daniel Dayz. En su momento, hasta se llegó a especular que ambos estaban en una fuerte crisis matrimonial justamente por la tensión que les habría generado este asunto.

Si bien la exintegrante de JNS ha negado tener algún tipo de problema en su relación por este tema, ha reconocido que ambos están “haciendo la tarea” para lograrlo. También se ha sincerado sobre la presión que ha sentido por el escrutinio público acerca de su maternidad.

“El único tema importante que siempre me están como ch… y ch… es el de los bebés, que aquí puedo hablarlo y no tengo problema. Estamos haciendo la tarea y Dan y yo estamos intentando ser papás. No saben de ese lado cuál es el proceso que estás pasando”, indicó.

Dijo considerar que la sociedad no debería opinar sobre el proceso que tiene cada pareja para tener hijos, pues cree que es algo sumamente personal y solo genera más tensión.

“Creo que es importante crear esta consciencia de decir: ‘No preguntas cosas que no tienes que preguntar’. La sociedad presiona muchísimo para que las mujeres tengan bebés después de estar casadas”, puntualizó.

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Karla Díaz y su esposo buscan ser padres / Redes sociales

El video sobre el presunto embarazo de Karla Díaz

Hace poco, se celebraron los premios HEAT Latin Music Awards. El evento contó con la presencia de grandes artistas como Aarón Mercury y Karime Pindter. También asistió Karla Díaz con un bonito vestido rosa.

Algo que llamó mucho la atención fue el bulto que aparentemente sobresalía de su ropa. En un video que circula en redes sociales, se le puede ver cómo se toca el vientre por unos segundos para después seguir conviviendo con los presentes.

El material dio mucho de qué hablar y encendió las especulaciones sobre un posible embarazo. Estos son algunos comentarios que se podían leer sobre el post:

“Ojalá sea cierto”

“Vean esa barriguita”

“Espero que lo anuncien pronto”

“Karla será una buena mamá”

“Siempre ha dicho que quiere ser madre”

Hasta el momento, Díaz no ha reaccionado ante este rumor. Tan solo se ha limitado a usar sus plataformas para compartir algunos momentos que vivió en el exitoso evento.

¿Quién es Daniel Dayz y cuándo se casó con Karla Díaz?

Daniel Dayz es un empresario y músico mexicano. Su nombre tomó relevancia por su relación con Karla Díaz, exintegrante de JNS. Se casaron en dos ocasiones: la primera por lo civil en 2021 y la segunda por la iglesia a mediados de 2026.

Fueron amigos por muchos años. En su momento, él reconoció que ella había sido su “crush” desde los 15 años. Con el tiempo, se enamoraron y decidieron estar juntos para toda la vida. En múltiples ocasiones, la cantante ha dicho estar muy feliz y enamorada.

“La verdad es que sí puedo decir que tenemos un matrimonio con sus cosas, no todo es color de rosa, pero tenemos una relación muy sólida. Nos gusta hacer muchos planes a futuro”, indicó Díaz en su momento.

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