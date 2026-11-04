¿Esposo de la actriz Adamari López es gay? Asegura que él ya tiene nueva pareja: “Tengo dos esposos”

La conductora, Adamari López, sorprende recientemente con un comentario en redes sociales. La también actriz confirma que su “esposo” ya tendría nueva pareja, y es un hombre el que lo está haciendo feliz. Te contamos los detalles.

Adamari López confirma que su “esposo” tiene novio / Foto: Redes sociales

¿Cuántas parejas ha tenido la actriz y conductora Adamari López?

La vida sentimental de Adamari López ha sido controversial en diversos momentos de su vida. La actriz se ha relacionado con figuras del mundo del espectáculo, algo que constantemente la ha puesto en el centro de la atención.

Aquí una lista de los hombres con quienes ha tenido un romance:



Ángel Viera : entre los primeros novios conocidos de Adamari,

: entre los primeros novios conocidos de Adamari, Luis Fonsi : se conocieron en 2001 en México. Fueron esposos de 2006 a 2010. Ese ha sido su único matrimonio.

: se conocieron en 2001 en México. Fueron esposos de 2006 a 2010. Ese ha sido su único matrimonio. Toni Costa: el bailarín apareció en su vida en 2011, durante ¡Mira quién baila!. En 2015 nació la hija de ambos. Tras cerca de una década juntos, terminaron su relación.

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Adamari López tuvo romance con varios famosos / Captura de pantalla

¿Actual esposo de Adamari López le fue infiel a la conductora?

La actriz Adamari López no está casada actualmente, tampoco se le ha relacionado recientemente con alguien, por lo que lo de su supuesto “esposo gay” resultó curioso entre internautas.

Más allá de un vínculo sentimental, Adamari tiene una importante relación de amistad con “Carlitos Pérez”, a quien ha llegado a titular como su “esposo gay”. Según la revista People, la conductora lo ha definido como parte fundamental de su vida:

Carlitos es una persona yo diría que indispensable en mi vida, y me emociono mucho porque me cuida, hace que también tome tiempo para mí, me resuelve muchas cosas y ha sido parte importante de mi bienestar y desarrollo en esta etapa de mi vida, entonces le agradezco mucho. Adamari López

Carlitos es quien ha confirmado una relación sentimental, compartiendo en sus redes sociales la nueva etapa que vive junto a su nueva pareja. Frente a esto, Adamari comentó lo siguiente:

Amo verte feliz, disfruta, construye y escójanse todos los días. Te adoro y ahora tengo dos esposos. Adamari López

Cabe resaltar que NO se trata de un matrimonio de Adamari López, pues algunos llegaron a confundir la situación actual de la actriz.

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¿Quién es Adamari López y cuál es su trayectoria?

Adamari López, actriz y conductora originaria de Puerto Rico, la cual, empezó a trabajar en el medio artístico cuando era una niña y con el tiempo se consolidó como una de las personalidades más reconocidas de la televisión en América Latina.

Su mudanza a México fue un punto de inflexión en su trayectoria. Debutó en las telenovelas del país en 1997 con Sin ti, y luego formó parte de los elencos de Camila, Locura de amor y Amigas y rivales.

También se abrió camino en la conducción. En 2011 resultó ganadora de ¡Mira quién baila! y, más adelante, pasó a integrar Un nuevo día, el matutino de Telemundo, donde se volvió uno de sus rostros más reconocidos

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