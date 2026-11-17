Luego de que una agrupación mexicana viviera momentos de terror cuando su autobús se incendió por completo en plena carretera, ahora otra banda del regional mexicano vuelve a encender las alarmas tras verse involucrada en un violento episodio.

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¿Qué banda fue baleada durante una fiesta en Mazatlán, Sinaloa?

La madrugada del domingo 15 de noviembre, integrantes de Banda HR se encontraban trabajando en una celebración privada en la colonia Pueblo Nuevo, en Mazatlán, Sinaloa, cuando sujetos armados irrumpieron en el festejo y comenzaron a disparar.

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, la agresión ocurrió en el cruce de las calles Estado de Occidente y Coronel Medina. Los disparos provocaron momentos de pánico entre los asistentes, quienes buscaron refugio para protegerse.

El saldo fue de dos personas fallecidas y tres integrantes de Banda HR heridos por impactos de bala. Tras el reporte de la agresión, elementos de la Policía Municipal, Estatal y del Ejército acudieron al sitio para resguardar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

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¿Quiénes son los integrantes de Banda HR que fueron baleados en Mazatlán?

La noticia fue compartida por el propio entorno de la agrupación de regional mexicano, luego de que se conociera que tres de sus músicos resultaron lesionados durante el ataque armado en Mazatlán.

Uno de los integrantes que habló públicamente fue José Abel Burgueño Valdez, quien explicó mediante un video difundido en redes sociales que él y otros dos compañeros habían sido alcanzados por las balas mientras trabajaban en la fiesta.

El músico también compartió detalles sobre la atención médica que estaban recibiendo sus compañeros. En medio de la preocupación por su estado de salud, agradeció que los tres hubieran sobrevivido a la agresión y pidió a sus seguidores estar pendientes de su recuperación.

“Buenas noches, buenos días a todos los que vean el video este. Ahorita nos pasó algo algo malo a nosotros, a la Banda HR de los músicos, para tocar la mala suerte que hubo una balacera ahí en la fiesta y a tres músicos de nosotros, a tres compañeros los hirieron, bendito Dios que están bien pero se va a ocupar ahora sí que la ayuda de los que puedan económicamente, pues ya ven que nosotros no tenemos seguro no tenemos nada, de a cómo están las cosas la chama está bien tranquila. Aquí voy saliendo de la clínica San Martín, voy rumbo a al Hospital General porque allá están otros compañeros”, comentó el músico.

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¿Por qué Banda HR pide dinero para pagar los gastos médicos de sus músicos?

Además de enfrentar las consecuencias del ataque armado, los integrantes de Banda HR necesitan apoyo económico para cubrir los gastos derivados de las lesiones. José Abel Burgueño explicó que sus compañeros requieren atención médica y que la agrupación no cuenta con seguro para afrontar una emergencia de esta magnitud.

En el video, el músico se mostró preocupado mientras explicaba que se encontraba trasladándose de la clínica San Martín al Hospital General de Mazatlán, donde estaban siendo atendidos sus compañeros.

“Pues ya ven que nosotros no tenemos seguro, no tenemos nada”, expresó José Abel, al explicar por qué necesitaban recurrir a la solidaridad de sus seguidores y de otras personas.

La petición de ayuda también llegó a otros integrantes del gremio musical, quienes comenzaron a difundir el caso para que más personas conocieran lo sucedido y pudieran sumarse a la colecta.

Hasta ahora no hay actualización sobre el estado de salud de los integrantes de Banda HR que resultaron heridos durante el ataque armado en Mazatlán, Sinaloa.