Banda mexicana es asaltada en plena carretera y suben comunicado momentos después: ¿Fueron encañonados?

El equipo de Sugey Ábrego sufrió un robo en plena carretera, hace apenas unas semanas, en un hecho que internautas y fans de la actriz condenaron en redes sociales.

El mundo de la música regional mexicana se encuentra preocupada, luego de que una reconocida banda fuera víctima de un asalto durante la madrugada de este 21 de septiembre, luego de llevar a cabo un espectáculo en el que participaron.

Banda mexicana es asaltada en plena carretera / Canva

¿Qué banda mexicana fue asaltada en plena carretera?

La protagonista de esta noticia es la Banda renovación, agrupación que informó que sus integrantes fueron víctimas de un asalto durante la madrugada de este lunes 21 de septiembre, mientras regresaban a Culiacán, Sinaloa.

La agrupación dio a conocer lo ocurrido a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde explicó que el incidente tuvo lugar en las inmediaciones de Paracho, Michoacán, estado donde tuvieron dicho evento musical.

¿Qué pasó exactamente?

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Banda renovación fue asaltada tras concierto en Michoacán / Redes sociales

¿Cómo fue asaltada la Banda renovación?

Según el comunicado difundido por Banda renovación, los músicos se desplazaban por carretera durante la madrugada cuando fueron sorprendidos por un grupo de individuos armados que les cerró el paso.

Los sujetos presuntamente habrían despojado a los integrantes de dinero en efectivo. Hasta el momento, la agrupación no ha informado públicamente sobre otras pertenencias que hayan sido sustraídas ni ha dado mayores detalles:

Al transitar por las inmediaciones de Paracho, Michoacán, un grupo de personas armadas bloqueó el paso del vehículo en el que viajaba la agrupación, despojándolos de dinero en efectivo. Banda renovación

En cuanto a rumores sobre la posibilidad de que alguno de sus integrantes estuviera herido, ellos desmintieron la información y afirmaron estar bien:

Afortunadamente, todos los integrantes de banda renovación se encuentran bien y no se registraron personas lesionadas. Banda renovación

La agrupación hizo especial énfasis en quienes realizan traslados durante la madrugada, tengan cuidado, particularmente después de terminar presentaciones o compromisos laborales.

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¿Cuáles son las canciones de la Banda renovación más famosas?

Banda renovación es una agrupación originaria de Culiacán, Sinaloa, que cuenta con 17 músicos, que a lo largo de los últimos años se ha incluido dentro de los proyectos de la nueva generación del regional mexicano.

Entre las canciones más conocidas del grupo se encuentran:



Mujer de la esquina,

De periódico un gallito,

La ventaja,

Ni que fueras la mas buena, entre muchas otras.

El grupo busca combinar elementos tradicionales del género con sonidos contemporáneos, con la intención de conservar las raíces de la música sinaloense.

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