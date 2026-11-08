¿Rosa Gloria Chagoyán casi pierde las piernas al grabar peligrosa escena de acción? Revela accidente en moto

La reciente caída que sufrió Jesús Ochoa en Perfume de Gardenia hizo que Rosa Gloria Chagoyán recordara uno de los momentos más delicados de su carrera. La actriz de Lola la trailera confesó que las escenas de acción estuvieron a punto de costarle muy caro y que, tras vivir peligrosos accidentes en motocicleta, decidió asegurar una de las partes más importantes de su cuerpo. ¿Qué pasó realmente y cuánto valían sus piernas?

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@AlexIsunza / TVNotas

¿Por qué Rosa Gloria Chagoyán aseguró sus piernas durante su carrera como actriz?

La caída que sufrió Jesús Ochoa durante una función de Perfume de Gardenia llevó a Rosa Gloria Chagoyán a reflexionar sobre los riesgos que existen arriba y abajo de los escenarios. La actriz aseguró que en las producciones siempre existe la posibilidad de sufrir un accidente, por lo que recordó que durante la época en la que filmaba sus películas de acción tomó precauciones especiales.

“¿Te acuerdas que me aseguraron las piernas?” Rosa Gloria Chagoyán

La estrella mexicana explicó que las escenas que realizaba al volante de motocicletas eran extremadamente peligrosas y que constantemente ponía en juego su integridad física. Debido a ello, las compañías cinematográficas optaron por proteger económicamente una parte fundamental para su trabajo frente a las cámaras. Aquella decisión hoy vuelve a llamar la atención al conocerse los riesgos que enfrentó durante sus años de mayor popularidad.

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Rosa Gloria Chagoyán



¿Qué accidente sufrió Rosa Gloria Chagoyán en motocicleta y por qué estuvo en riesgo?

Rosa Gloria Chagoyán recordó que durante las grabaciones de sus exitosas películas de acción protagonizó más de un momento de tensión mientras conducía motocicletas a gran velocidad. La actriz reveló que sufrió al menos dos caídas mientras realizaba escenas que exigían maniobras complejas y recorridos de alto riesgo.

“Yo cuando hacía mis películas me aseguraron las piernas porque andaba en la moto a toda velocidad, cosas muy intrépidas y muy peligrosas. Era muy peligroso, me caí dos veces de la moto, no me lastimé, pero sí tuve mis cositas por ahí porque no es fácil hacer las películas de acción por más que te prepares”. Rosa Gloria Chagoyán

La protagonista de Lola la trailera explicó que, aunque se preparaba físicamente para cada secuencia, había factores imposibles de controlar durante una grabación: “Yo me preparaba al máximo, estaba concentrada, por ahí no sabes que va a haber un charco de agua y la moto se va a deslizar”, recordó.

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Rosa Gloria Chagoyán



¿Por cuánto dinero estaban aseguradas las piernas de Rosa Gloria Chagoyán?

La actriz sorprendió al revelar la millonaria cantidad en la que fueron aseguradas sus piernas durante el auge de su carrera cinematográfica. Cuando fue cuestionada sobre el monto exacto, recordó que la cifra alcanzó un valor que en aquella época resultaba impresionante para la industria mexicana.

“Un millón de dólares, ¿no? Sí, mi esposo es el que sabe. Él es... La compañía de cine es la que las aseguraba, exactamente”. Rosa Gloria Chagoyán

La famosa explicó que no era una decisión personal, sino una medida impulsada por las productoras para proteger la inversión de películas que dependían en gran medida de sus escenas de acción.

Incluso señaló que probablemente actualmente los productores también cuentan con pólizas similares para proteger a los actores involucrados en montajes complejos: “Entonces, aquí me imagino que el productor, nuestro productor, a lo mejor tiene un seguro”, añadió.

¡Rosa Gloria Chagoyán casi PIERDE LAS PIERNAS por grabar PELIGROSA escena! Asegura que las aseguraron por 1MDP #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3 de #ImagenTelevisión: https://t.co/H9Bc8jexE9 https://t.co/Rb2gJ60Tz3 — De Primera Mano (@deprimeramano) November 3, 2026

¿Qué famosos han asegurado partes de su cuerpo como Rosa Gloria Chagoyán?

Aunque la confesión de Rosa Gloria Chagoyán llamó la atención, la verdad es que no es la única celebridad que ha decidido proteger una parte específica de su cuerpo. A lo largo de los años, diversas estrellas del espectáculo y el deporte han contratado seguros millonarios sobre atributos fundamentales para sus carreras profesionales.

Entre los casos más conocidos destacan David Beckham y Cristiano Ronaldo, quienes aseguraron sus piernas debido a su actividad como futbolistas profesionales, mientras que Taylor Swift también hizo lo propio con sus extremidades inferiores. Otras celebridades como Julia Roberts, Angelina Jolie y Jennifer López han sido relacionadas con pólizas que protegen características físicas asociadas directamente con su imagen pública.