Actor pierde 50% de la visión de un ojo tras brutal agresión en la calle: recibió un tubazo

Hace algunos años, este actor denunció que utilizaron la identidad de Rafael Inclán para estafar a sus amigos. Ahora, el intérprete vuelve a llamar la atención, pero por una dolorosa experiencia personal: cuando tenía importantes proyectos en puerta, sufrió una agresión en plena calle que le hizo perder el 50% de la visión de su ojo derecho. A un año del ataque, decidió romper el silencio y contar lo que vivió.

Mira: Eduardo Yáñez denuncia intento de extorsión: ¡casi le quitan 10 mil dólares! VIDEO

Este actor perdió el 50% de la visión de su ojo derecho tras una agresión en la vía pública. / Canva

¿Qué actor perdió el 50% de la visión de un ojo tras una agresión en la calle?

El actor mexicano Francisco Rubio sorprendió al revelar que perdió el 50% de la visión de su ojo derecho después de ser atacado por un indigente mientras esperaba un servicio de transporte junto a una amiga.

El también integrante de la serie “La ley de Alicia” confesó que durante mucho tiempo prefirió guardar silencio sobre lo ocurrido, pues el proceso físico y emocional fue especialmente complicado.

Francisco Rubio “Es la primera vez que hablo de esto, pero ya casi al final de la filmación (de la serie), recibí una agresión en la calle por parte de un indigente. Entonces me hizo perder el 50% de la visión. Estaba esperando un Uber con una amiga y de pronto salió (el hombre) de la nada, sacó un tubo metálico y me agredió en el ojo y se echó a correr”

Lee: ¡Cantinflas regresa a la pantalla chica! Así será la serie del comediante, ¿quién lo interpretará?

El actor aseguró que el ataque ocurrió cuando esperaba un Uber junto a una amiga. / IMDb

¿Cómo ocurrió el ataque que dejó a Francisco Rubio con una lesión permanente?

De acuerdo con Francisco Rubio, el agresor apareció de forma repentina y lo golpeó directamente en el rostro con un tubo metálico antes de darse a la fuga. Aunque la zona donde ocurrieron los hechos contaba con cámaras de vigilancia, las autoridades no han logrado identificar al responsable del ataque ocurrido hace exactamente un año.

“Ha sido muy engorroso el proceso en el Ministerio Público. Esto pasó hace exactamente un año. Fue algo muy complejo, perdí ese porcentaje de visión porque me quedó una cicatriz en la mácula (una pequeña zona ubicada en el centro de la retina, en la parte posterior del ojo), y eso ya no es operable, pero bueno, los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación maravillosa”. Francisco Rubio

La lesión dejó secuelas permanentes en el ojo derecho del actor, ya que la cicatriz ubicada en la mácula no puede corregirse mediante una intervención quirúrgica.

Mira: Muere querido actor de cine y telenovelas a los 56 años de edad, ¿qué le pasó?

Francisco Rubio confesó que la lesión le dejó una cicatriz permanente en la mácula y ya no puede ser operada.



¿Francisco Rubio perdió proyectos tras el accidente en su ojo?

A pesar de la gravedad de la lesión, Francisco Rubio logró continuar trabajando gracias al respaldo que recibió por parte de las producciones en las que participaba. El actor explicó que los responsables de “La ley de Alicia” decidieron esperar a que disminuyera la inflamación de su ojo, un proceso que tardó cerca de dos semanas.

“Encontré en esta industria gente empática porque bien pudieron haber dicho, -bueno, te doblamos, o aquí se acabó- pero no, me esperaron”, expresó.

La misma situación ocurrió con la telenovela “Tan cerca de ti”, producción de Televisa en la que también tenía compromisos laborales durante su recuperación.

“Quiero anunciarlo porque les agradezco muchísimo, porque pude terminar mi serie e iniciar la novela y no me dejaron sin trabajo, fueron muy humanos. Ahora sé que hay gente amable en esta vida, que es difícil”. Francisco Rubio

Actualmente, el actor continúa activo en diversos proyectos y recientemente participó en la serie “La ley de Alicia”, adaptación mexicana de la exitosa producción internacional “The good wife”.

El actor agradeció públicamente no haber perdido su trabajo tras sufrir la grave lesión ocular.

¿Quién es Francisco Rubio, actor de “La ley de Alicia”?

Francisco Rubio Diéguez es un actor mexicano nacido el 7 de septiembre de 1979 en la Ciudad de México y cuenta con una amplia trayectoria en televisión, cine, teatro y plataformas digitales.

Muchos televidentes lo recuerdan por su participación como Carlos Muñoz “El Caballo” en la exitosa telenovela juvenil “Clase 406”, uno de los proyectos más populares de su carrera. También ha formado parte de producciones como:



“Las dos caras de Ana”

“Cuidado con el ángel”

“Juro que te amo”

“Un refugio para el amor”

“Papás por siempre”

“Narcos: México”.

En cine destacó por su participación en “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades”, dirigida por Alejandro González Iñárritu, trabajo que le valió reconocimiento dentro de la industria. Además de su reciente trabajo en “La ley de Alicia”, Francisco Rubio estrenó la segunda temporada del podcast de ficción sonora “Simulacro”, creado por Julio Rojas.

Sobre este proyecto comentó: “Hice un personaje interesante, nunca lo había hecho y me siento muy afortunado de sumarme al proyecto. Es un científico muy interesante y divertido y pueden escucharlo en cualquier plataforma audible”.

Mientras tanto, el actor ya se prepara para incorporarse a una nueva película, aunque por ahora prefirió mantener en reserva los detalles de la producción.