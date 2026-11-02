¿Jesús Ochoa está grave? Reaparece con muletas en Perfume de Gardenia y sorprende al público

Cuando muchos se preguntaban si realmente estaba en condiciones de volver al escenario, Jesús Ochoa reapareció en Perfume de Gardenia y protagonizó un momento que nadie esperaba. Su regreso ocurrió apenas días después del accidente que encendió las alarmas y generó todo tipo de versiones sobre su estado de salud.

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¿Cómo fue la reaparición de Jesús Ochoa en Perfume de Gardenia tras el accidente?

La reaparición de Jesús Ochoa en Perfume de Gardenia llamó la atención de los asistentes que acudieron a la función realizada en el Teatro San Rafael.

El actor apareció inicialmente utilizando muletas y caminando con aparente dificultad, lo que provocó preocupación entre los presentes que seguían de cerca su estado de salud.

Sin embargo, segundos después sorprendió a todos al arrojar las muletas en tono de broma, dar unos pasos de baile y caminar con normalidad, generando una fuerte ovación del público que celebró su regreso a los escenarios.

¿Qué pasó en el accidente de Jesús Ochoa durante la obra Perfume de Gardenia?

El accidente de Jesús Ochoa ocurrió durante una función de Perfume de Gardenia, cuando utilizaba un elevador instalado como parte de la producción teatral.

De acuerdo con el propio actor, todo sucedió mientras ascendía para realizar una de sus entradas al escenario. Fue entonces cuando escuchó un fuerte estruendo antes de desplomarse.

Jesús Ochoa “Era mi entrada, iba subiendo el elevador, oí un sonido y traca, no supe que era el cable y para abajo. Fue un accidente y los accidentes pasan siempre en los teatros, no fue culpa de nadie y se están revisando los elevadores de la obra”.

Las primeras versiones sobre el incidente generaron confusión. Mientras algunos reportes aseguraban que la caída había sido de varios metros y que incluso había sido hospitalizado, posteriormente se aclaró que el golpe fue menos grave de lo que inicialmente se especuló.

¿Qué lesiones sufrió Jesús Ochoa y cómo avanza su recuperación?

Aunque Jesús Ochoa ya retomó sus actividades laborales, reconoció que todavía no se encuentra completamente recuperado de las lesiones provocadas por la caída.

El actor explicó que continúa presentando inflamación en una rodilla y molestias en uno de los talones, producto del fuerte impacto que recibió durante el accidente.

“No al cien, no al cien, pero ahí va, ahí va. Sí fue un buen golpe”. Jesús Ochoa

A pesar de ello, se mostró optimista respecto a su evolución y reconoció que la situación pudo haber terminado de forma mucho más delicada.

Incluso algunos integrantes de la producción admitieron que el incidente provocó momentos de tensión entre el elenco, pues durante varias horas existió incertidumbre sobre las consecuencias que podría haber sufrido el actor.

¿Jesús Ochoa volverá a utilizar elevadores en sus funciones?

Pese al susto que vivió durante la representación teatral, Jesús Ochoa dejó claro que el accidente no cambiará su forma de trabajar sobre el escenario.

Lejos de mostrar temor, el actor aseguró que mantiene su confianza en los mecanismos utilizados por la producción y respaldó las revisiones de seguridad que se han realizado tras el percance.

“Yo me voy a volver a subir a un elevador”. Jesús Ochoa

Mientras continúa recuperándose de las molestias que aún persisten en su rodilla y talón, el actor ya retomó las funciones de Perfume de Gardenia y también se encuentra preparando nuevos proyectos teatrales.