Alexis Ayala reacciona a la publicación de Cinthia Aparicio en la que aparece destrozada; ¿hay reconciliación?

Luego de que Cinthia Apricio sorprendió al romper en llanto en redes y compartir un emotivo mensaje, Alexis Ayala compartió su sentir y confesó si está abierto a una posible reconciliación. ¿Ha vuelto a tener contacto con su ex? ¡Te contamos los detalles!

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Cinthia Aparicio se mostró destrozada en redes. / IG: cinthiapricio

¿Cuál fue el mensaje que Cinthia Aparicio compartió junto a una foto llorando?

Semanas después de que Cinthia Aparicio fue captada con otro hombre, la actriz de melodramas como ‘Juegos de amor y poder’ y ‘El amor invencible’ compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en el que reflexionó sobre los procesos que ha enfrentado en los últimos meses.

“No es de un día bonito... es de uno de esos días en los que simplemente no podía más. Este último tiempo me ha tocado cerrar ciclos, reconstruirme, volver a empezar y aprender a conocerme desde otro lugar”, escribió Cinthia Aparicio junto a una foto de ella llorando.

Pese a que la joven actriz mencionó que al compartir su sentir buscaba crear un espacio en el que sus seguidores también se pudieran mostrar vulnerables, se especuló que podría estar relacionado con Alexis Ayala, aunque nunca se mencionó al actor.

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Cinthia Aparicio aparece destrozada en redes. / IG: @cinthiaparicio

¿Qué pensó Alexis Ayala de la reciente publicación de su exesposa, Cinthia Aparicio?

Tan solo unas horas después de la publicación de Cinthia Aparicio, Alexis Ayala, quien recientemente enfrentó una infección en sus ojos, compartió su postura al respecto. Más allá de dar una opinión, confesó que no está al tanto de lo que su ex sube a redes.

“No he visto lo de las redes porque al final yo tengo silenciado que me salgan sus estados, sus historias, de la misma manera en que ella me tiene. No nos dejamos de seguir, ni mucho menos”. Alexis Ayala

Respecto a una posible reconciliación tras la publicación de su exesposa, el exhabitante de La casa de los famosos México agregó: “Yo como digo siempre, respeto muchísimo mi pasado, pero mi pasado es mi pasado. Yo no estoy en su cabeza, no sé qué piense o qué haya publicado”.

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¿Cómo se siente Alexis Ayala tras su separación de Cinthia Aparicio?

A más de tres meses de que Alexis Ayala confirmó su separación de Cinthia Aparicio luego de tres años casados, el actor dijo sentirse bien y se deslindó completamente de la publicación de su expareja, no sin asegurar que siempre le enviará sus mejores deseos.

“Todos vivimos nuestra vida como la tenemos que vivir; yo espero que le vaya muy bien, como espero que a mí me vaya muy bien”, compartió Alexis Ayala, y añadió: “Honestamente, estoy muy contento, me está yendo muy bien. Lo que sí puedo decir es que todos vivimos en una montaña rusa constante; ningún día es igual”.

De esa forma, Alexis Ayala dejó entrever que no existen planes de una posible reconciliación con Cinthia Aparicio, ya que ambos han seguido con sus proyectos personales y profesionales.

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