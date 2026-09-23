Aislinn Derbez habla de los rumores de relación con Mauricio Ochmann tras ser vistos en Las vegas : “Nos queremos”

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez estuvieron juntos recientemente en Las Vegas, y las imágenes en las que se les ve muy cercanos revivieron más que nunca los rumores de una posible reconciliación entre ellos.

La teoría de una segunda oportunidad entre ellos no es reciente, pues desde meses atrás, durante su gira de promoción por la película ‘Hasta el fin del mundo’, cada interacción entre ellos se convirtió en una razón para alimentar las especulaciones.

Ahora, Aislinn respondió directamente esos rumores y confesó si estaría dándose un ‘recalentado’ con el actor. ¿Ya confirmó que regresaron?

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann / Instagram

¿Qué pasó entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez en Las Vegas?

Aislinn y Mauricio viajaron juntos a Las Vegas el pasado 13 de septiembre para ir al concierto de Carín León y durante el show se dejaron ver muy cercanos. En algunas imágenes aparecen sentados juntos, mientras que en otras se observa a Mauricio abrazando a Aislinn.

La especulación en redes sociales no tardó en surgir, y sus seguidores se preguntaban si la convivencia de amigos y padres, ya estaba dando el siguiente paso.

Los rumores aumentaron todavía más después de que se difundiera un video de ambos entrando al hotel donde se hospedaban en esa ciudad.

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann en Las Vegas / Instagram

¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann ya regresaron? La actriz responde

Tras su regreso a México, tanto Aislinn como Mauricio fueron cuestionados sobre su situación amorosa.

La hija de Eugenio Derbez fue breve en sus declaraciones y no confirmó que exista una reconciliación con el actor. Sin embargo, dejó claro que actualmente mantienen una buena relación y que se quieren mucho.

“Nos caemos muy bien, nos llevamos muy bien, nos queremos mucho.” Aislinn Derbez

Ante la pregunta directa sobre si podría darse una reconciliación entre ellos, Aislinn dejó todo en el aire, pues no descartó esta posibilidad y se limitó a decir que “el tiempo lo dirá”.

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¿Cómo fue la boda de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se casaron el 28 de mayo de 2016, después de dos años de relación. La ceremonia se realizó en el Hostal de la Luz, en Tepoztlán, Morelos, con de familiares y amigos.

Los festejos se extendieron durante tres días y tuvieron un concepto muy espiritual y alejado de una boda tradicional. Los invitados participaron en actividades como meditación, yoga, caminatas, talleres, temazcal, spa y otras dinámicas relacionadas con el bienestar.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que no hubo alcohol durante los tres días de celebración, ya que ambos decidieron prohibirlo debido a que no beben.

Formalizaron su separación en el 2020 y seis años después, los rumores de reconciliación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez están más vivos que nunca.

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