Natasha Dupeyrón y Jack Duarte se reencuentran y desatan rumores de romance; les dicen que hacen bonita pareja

Hace unos días, surgió el rumor de un supuesto romance entre Alejandro Speitzer y Renata Notni luego de que pasaran tiempo juntos en Italia. Ahora, otras personalidades del espectáculo vuelven a estar en medio de rumores sobre una posible relación.

Y es que un reencuentro entre Natasha Dupeyrón y Jack Duarte, después de que ambos protagonizaran una de las telenovelas juveniles más populares de la televisión mexicana, despertó los comentarios del público, quienes incluso señalaron que hacen una bonita pareja.

Ante la química que mostraron en este encuentro, comenzaron las especulaciones sobre si entre ellos podría existir algo más que una amistad.

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Natasha Dupeyron / Redes sociales

¿Cómo fue el reencuentro de Natasha Dupeyrón y Jack Duarte?

Durante el Fashion Fest de una reconocida tienda departamental, los actores de ‘Miss XV’ se reencontraron y no dudaron en pasar tiempo juntos durante el evento.

A través de sus historias de Instagram, ambos compartieron videos en los que mostraron cómo vivieron la celebración y, precisamente, la química que mostraron frente a las cámaras fue lo que llamó la atención de sus seguidores.

Los usuarios no tardaron en reaccionar a las publicaciones y destacaron lo bien que se veían juntos, por lo que algunos incluso comenzaron a especular sobre la posibilidad de que entre Natasha Dupeyrón y Jack Duarte pudiera existir algo más que una amistad.

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Natasha Dupeyrón y Jack Duarte se reencontraron / Instagram

¿Natasha Dupeyrón y Jack Duarte tuvieron un romance en el pasado?

Natasha Dupeyrón y Jack Duarte protagonizaron una historia de amor en la telenovela ‘Miss XV’, pero todo ocurrió como parte de la ficción.

En la producción juvenil, Natasha interpretó a Natalia D’Acosta, mientras que Jack dio vida a Eddy Contreras, personajes que se enamoraban y mantenían una relación dentro de la trama.

Sin embargo, fuera de las grabaciones solo surgieron rumores y comentarios de los fans que querían verlos juntos debido a la química que mostraron en pantalla.

No existe información que confirme que Natasha Dupeyrón y Jack Duarte hayan tenido un romance en la vida real.

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Natasha y Jack en ‘MissXV’ / Redes sociales

¿Natasha Dupeyrón y Jack Duarte son pareja? Esto se sabe sobre los rumores de romance

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que Natasha Dupeyrón y Jack Duarte tengan una relación sentimental.

Los rumores surgieron principalmente por la cercanía que ambos mostraron durante su reencuentro y por el antecedente que tienen de haber trabajado juntos en ‘Miss XV’.

Además, uno de los videos que compartieron llamó especialmente la atención por la dinámica que tuvieron. En las imágenes, Natasha le da un beso en la mejilla a Jack y posteriormente se recarga sobre su hombro; finalmente, el actor le da un beso en la frente y ambos sonríen. Este momento alimentó los rumores y, sobre todo, el deseo de sus seguidores de verlos juntos como pareja.

Por ahora, todo queda en especulaciones de los fans, pues ninguno de los dos ha confirmado que exista un romance entre ellos.

Cabe recordar que Diego Boneta también despertó recientemente rumores de un nuevo romance, luego de aparecer bien acompañado en un salón de la Ciudad de México.

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