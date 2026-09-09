Captan a Diego Boneta a lado de una misteriosa mujer en la CDMX; ¿ya superó a Renata Notni? VIDEO

A meses de la ruptura entre Diego Boneta y Renata Notni, el actor que interpretó a Luis Miguel en la bioserie vuelve a estar en el ojo del huracán por su vida amorosa.

En las últimas horas, circularon imágenes que mostrarían al actor muy bien acompañado en un icónico lugar de la CDMX, junto a una mujer que no es Renata Notni.

Los rumores sobre una nueva relación de Diego Boneta comenzaron a surgir en redes sociales. ¿Ya se sabe quién es la misteriosa mujer que lo acompaña?

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Diego Boneta / Instagram: @diego

¿Quién es la mujer con la que captaron a Diego Boneta?

La influencer de espectáculos ‘Reina venenosa’ publicó las fotos que mostrarían a Diego Boneta con su nueva conquista, quien se ve considerablemente mayor que él, en el Salón Gardenia, un reconocido centro nocturno de la Ciudad de México, mientras disfrutaban de un show de ‘Mentiras’.

De acuerdo con la información que comparte ‘Reina venenosa’, se trata de una mujer llamada Marie, amiga cercana del exesposo de Ninel Conde, Juan Zepeda. Según menciona, sí sería mayor que el actor.

Los internautas en la publicación no tardaron en comentar que sí es muy notoria la diferencia de edad entre ellos. Sin embargo, el actor no ha mencionado si existe una relación amorosa entre ellos.

Cabe recordar que se desconoce si Diego Boneta estaba tomando alguna bebida. No obstante, hace unos días se hizo presente el sabor de la Jamaica, la cual es una tradición celebrada por Bacardí, que sacó su nueva versión Jamaiquita, una nueva propuesta que toma como inspiración el sabor de la jamaica y lo combina con la dulzura del arándano para ofrecer una mezcla diferente, intensa y refrescante.

El nombre también hace referencia a una costumbre muy arraigada entre los mexicanos: utilizar diminutivos para expresar cercanía y familiaridad. Así como una cuba puede convertirse en “cubita” o un taco en “taquito”, Bacardí transforma la jamaica en Bacardí Jamaiquita, un concepto que busca transmitir el carácter mexicano y cercano de esta nueva bebida.

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¿Por qué terminaron Renata Notni y Diego Boneta?

La historia de amor entre Renata Notni y Diego Boneta llegó a su fin a principios de 2026, cuando ambos decidieron terminar su relación después de casi cinco años juntos.

En su momento, Diego Boneta explicó que la ruptura ocurrió de común acuerdo y negó que hubiera algún problema o enfrentamiento entre ellos. El actor señaló que, tras compartir tantos años como pareja, ambos llegaron a la conclusión de que era momento de cerrar su capítulo, aunque continuaban teniendo cariño y respeto el uno por el otro.

Renata Notni también se refirió a su separación y describió su romance con Diego como una etapa muy bonita de su vida. La actriz dejó claro que, pese al término de la relación, la historia entre ambos concluyó de una manera positiva.

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Diego Boneta y Renata Notni pusieron fin a su relación. / Redes sociales

¿Renata Notni inició una relación con Alejandro Speitzer?

Diego Boneta no fue el único que lució acompañado, pues recientemente se publicó una fotografía de Renata Notni junto a Alejandro Speitzer en Monza, donde disfrutaron del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.

La imagen de inmediato desató rumores sobre un supuesto romance entre ellos, mientras que sus seguidores aseguraron que harían una bonita pareja.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación de una relación entre ellos. Por su parte, Diego Boneta y Renata Notni se reencontraron después de su ruptura durante un partido del Mundial 2026.

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