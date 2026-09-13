¿Revivió el amor? Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann avivan rumores de romance tras reaparecer juntos

Hace unos meses, el reencuentro entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann durante la gira de su película ‘Hasta el fin del mundo’ alimentó los rumores de una reconciliación entre ellos. Sin embargo, todo quedó en una gira por la promoción de su película.

Ahora, la expareja reapareció en redes sociales compartiendo momentos juntos fuera de las grabaciones y disfrutando de un momento de distracción, lo que nuevamente despertó la versión de que se estarían dando una segunda oportunidad.

Leer: Aislinn Derbez le da la bienvenida a nuevo integrante de su familia; anuncian nuevo embarazo: FOTO

Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez

/ Foto: Redes sociales

¿Por qué se divorciaron Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se divorciaron formalmente en el 2020 debido a un desgaste en su dinámica de pareja, originado porque ambos comenzaron a descuidarse a sí mismos en su intento por complacer al otro, y sus crecimientos personales y emocionales iban en direcciones distintas.

Ambos decidieron separarse por común acuerdo como un acto de amor propio y respeto mutuo ara priorizar su bienestar individual y mantener una relación cordial y el vínculo como padres por el bien de su hija.

En sus declaraciones, ambos reconocen que no ha dejado de existir amor y admiración entre ellos.

Leer: Asilinn Derbez encara a conductora de Netas Divinas por pregunta sobre Mauricio Ochmann: “Hiciste una pregunta muy incómoda”

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez / Foto: Redes sociales

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez reaparecen juntos en Las Vegas

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez no han dejado de pasar tiempo en familia, pues recientemente compartieron fotos de su viaje a Hawaii en compañía de su hija, lo que ya había despertado sospechas entre sus seguidores.

Ahora, la expareja volvió a aparecer junta, pero esta vez en Las Vegas, donde disfrutaron de uno de los conciertos de Carín León. Ambos se dejaron ver particularmente felices y cercanos, y Mauricio Ochmann compartió fotos y videos de la velada.

Como era de esperarse, las imágenes no pasaron desapercibidas en redes sociales y de inmediato comenzaron los comentarios sobre una nueva historia de amor entre ellos.

Leer: Eugenio Derbez ¡confirma que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sí están juntos!: “Se ve claramente” VIDEO

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann en Las Vegas / Instagram

¿Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez ya regresaron?

Aunque se les ha visto juntos y ambos han expresado el cariño que existe entre ellos, ninguno ha confirmado que estén retomando una relación de pareja o que hayan decidido estar nuevamente juntos.

En entrevistas anteriores, tanto Mauricio como Aislinn no han descartado por completo una nueva oportunidad entre ellos, aunque han señalado que se trata de una decisión que deben tomar con tiempo y pensar muy bien.

Lo que sí es claro es que ambos mantienen una relación cercana y continúan unidos por su hija,

Leer: Aislinn Derbez enfrenta a Mauricio Ochmann en vivo y revela en qué le falló: "¿Por qué te comportaste de esa manera?”