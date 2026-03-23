Natasha Dupeyrón rompe en llanto en el aeropuerto y denuncia a aerolínea por trato “injusto”

Lo que parecía un viaje normal terminó en un momento tenso, confuso y lleno de lágrimas. La actriz Natasha Dupeyrón apareció desde el aeropuerto visiblemente afectada, acompañada de su perro y rodeada de maletas, sin poder avanzar… pero lo que más llamó la atención no fue solo el bloqueo, sino las razones detrás. ¿qué fue lo que realmente pasó con Natasha y por qué su viaje terminó así? ¡Entérate!

¿Qué pasó con Natasha Dupeyrón en el aeropuerto y por qué no la dejaron viajar?

El drama comenzó cuando Natasha Dupeyrón protagonista del remake de El privilegio de amar, ahora en la producción Los hilos del pasado, encendió las alarmas entre sus seguidores al aparecer visiblemente afectada acompañada de sus maletas y su perro, explicando que una aerolínea le negó el abordaje.

“Ahora me tocó a mí, y estoy con mis maletas y Apolo... No me dejó viajar y me siento súper mal, que porque como vivo en Estados Unidos y en México, no tengo derecho de ir con mi perro, que porque mis papeles están en inglés...”, relató entre lágrimas.

Según su testimonio, aunque presentó toda la documentación requerida, el problema surgió por el idioma de los papeles y su residencia entre Estados Unidos y México. La actriz insistió en que cumplía con todo, pero aun así no pudo subir al avión.

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¿Qué documentos presentó Natasha Dupeyrón y aun así le negaron el abordaje?

Tras el primer video, Natasha Dupeyrón decidió explicar con mayor detalle por qué consideró injusta la decisión de la aerolínea. En una segunda publicación, la actriz dejó claro que sí contaba con todos los documentos exigidos, tanto por la aerolínea como por las autoridades sanitarias.

Según su testimonio, presentó carta médica, esquema completo de vacunación y cumplió con cada uno de los requisitos solicitados para viajar con mascotas. Aun así, la decisión en el mostrador fue impedirle abordar.

Natasha Dupeyrón “Hoy viví una situación completamente injusta... Me negaron abordar mi vuelo aun teniendo todos los documentos necesarios: carta médica, vacunas completas y cumpliendo con todos los requisitos. En México, además, lo que me solicitaban ni siquiera es un requisito oficial de entrada”.

La actriz también subrayó que, de acuerdo con la normativa mexicana, no se exige certificado de salud para el ingreso de perros provenientes de Estados Unidos, ya que el proceso se basa en una inspección al momento de la llegada, algo que ella tenía completamente contemplado.

Este detalle provocó aún más indignación entre sus seguidores, quienes cuestionaron la falta de claridad y criterio por parte de la aerolínea.

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¿Hubo trato discriminatorio contra Natasha Dupeyrón por vivir en Estados Unidos?

Uno de los puntos que más molestó a Natasha Dupeyrón fue notar que su caso no fue tratado de manera equitativa. De acuerdo con su relato, otra pasajera en la misma situación sí fue autorizada para abordar, lo que dejó en evidencia una decisión arbitraria tomada únicamente por el personal en turno.

“Lo más grave es que no fue una decisión consistente: a otra pasajera en mi misma situación sí la dejaron volar. ¿La diferencia? Ella vive en México. Yo en USA. ¿Desde cuándo el lugar donde resides define tus derechos como pasajera?”, escribió la actriz.

Natasha no dudó en calificar el acto como discriminatorio, asegurando que viajar no debería depender de interpretaciones personales ni del “humor” de quien atiende en el mostrador.

“Esto no solo es una falta de criterio, es un acto discriminatorio y completamente arbitrario. Viajar no debería depender del humor o la interpretación de alguien en mostrador”. Natasha Dupeyrón

¿Qué dijo Natasha Dupeyrón sobre la aerolínea y qué pasará con su regreso?

Lejos de guardar silencio, Natasha Dupeyrón publicó un tercer mensaje donde resumió de forma contundente lo ocurrido y reafirmó que el problema no fue la falta de documentos, sino el criterio aplicado en el mostrador.

“Como no vivo en México, la carta médica que presenté no fue aceptada y me negaron el abordaje. México no exige certificado de salud para el ingreso de perros desde EE.UU. El proceso se basa en una inspección al llegar. La aerolínea sí lo exige, pero aun presentándolo, todo depende del criterio en mostrador: decidir quién pasa y quién no.”

Hasta la tarde de este 23 de marzo, Natasha Dupeyrón no ha vuelto a actualizar su estado, por lo que se desconoce si finalmente logró regresar a casa o si continúa en México intentando resolver la situación.