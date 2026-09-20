Aislinn Derbez confiesa la verdad sobre un posible ‘recalentado’ con Mauricio Ochmann tras viaje juntos a Las Vegas

Luego de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann avivaron los rumores de un romance tras reaparecer juntos en Las Vegas, la actriz fue captada en el aeropuerto junto a su hija, donde rompió el silencio sobre una posible segunda oportunidad con su ex. ¿Renació el amor? ¡Aquí te contamos los detalles!

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¿Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez de recalentado? / Mezcalent

¿Cuándo comenzaron los rumores de reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann encendieron las alarmas de una posible reconciliación tras anunciar su regreso a la pantalla grande juntos luego de protagonizar la película ‘A la mala’, donde comenzó su historia de amor.

A partir de ese momento, comenzaron a ser captados juntos en diversos encuentros por la prensa, dejando entrever una posible reconciliación. Además, tras el estreno de la película ‘Hasta el fin del mundo’, la expareja se fue de vacaciones junto a su hija, lo que generó más especulaciones.

Pese a que los actores solo parecían disfrutar del tiempo en familia, un nuevo viaje avivó más los rumores de un ‘recalentado’. ¿Se dieron otra oportunidad?

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Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez de vacaciones. / Redes sociales

¿Cuáles son las fotos que avivaron los rumores de una posible reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Al igual que otros famosos, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se trasladaron hasta Las Vegas para disfrutar de la presentación de Carin León. A través de sus redes, la pareja se dejó ver compartiendo nuevos momentos juntos, lo que emocionó a sus seguidores.

Cabe señalar que las fotos de los actores de ‘A la mala’ y ‘Hasta el fin del mundo’ llamaron aún más la atención debido a que semanas atrás estuvieron juntos en Hawái junto a su hija menor, lo que comenzó a levantar sospechas de una reconciliación.

Sin embargo, todo parece indicar que el ‘recalentado’ entre los famosos aún no es un hecho, pues en un reciente encuentro con la prensa, la hija de Eugenio Derbez dejó entrever que su relación podría no ir más allá de una amistad.

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann juntos en Las Vegas. / Instagram

¿Qué dijo Aislinn Derbez sobre una reconciliación con Mauricio Ochmann?

A su llegada al aeropuerto, Aislin Derbez fue acaparada por la prensa con preguntas sobre sus recientes fotos con Mauricio Ochmann. Con una risa nerviosa, la actriz comentó: “Nos caemos muy bien, nos llevamos muy bien, nos queremos mucho”.

Por otra parte, sobre la posibilidad de una reconciliación, la integrante de la familia Derbez no confirmó estar interesada, pues eligió dejarle las cosas al tiempo con un sutil: “El tiempo dirá”.

Sin dar más detalles, la actriz siguió su camino, pero su declaración puso una vez más en el centro de atención su exrelación con Mauricio Ochmann, quien no se ha pronunciado al respecto.

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