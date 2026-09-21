¿Majo Aguilar en ‘recalentado’ con Gil Cerezo? El cantante rompe el silencio sobre una segunda oportunidad

Luego de que Majo Aguilar anunciara su regreso a la soltería tras presumir su romance con Diego Bacter, el cantante Gil Cerezo, su expareja, fue acaparado con preguntas sobre un posible ‘recalentado’ con la integrante de la dinastía Aguilar. ¿No descarta una segunda oportunidad? ¡Aquí te contamos los detalles!

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Gil Cerezo, vocalista del grupo Kinky, revela si le gustaría regresar con Majo Aguilar. / Instagram: @majo_aguilar

¿Por qué terminaron Majo Aguilar y Gil Cerezo, vocalista de Kinky?

Fue a mediados de 2025 cuando Majo Aguilar sorprendió al anunciar el fin de su relación con el músico Gil Cerezo. La noticia se dio a conocer a través de un live realizado por la intérprete de ‘Cuéntame’, quien detalló que estaban separados desde hace algunos meses.

“Hace un par de meses que terminamos, pero terminamos muy bonito. Siempre con todo el amor del mundo y con todo el respeto que nos tuvimos él y yo”. Majo Aguilar

La hija de Antonio Aguilar Jr. también explicó que el fin de su relación se había dado con mucha cordialidad tras tres años juntos; además, reafirmó su admiración por él como artista. “Lo admiro mucho, lo quiero mucho. Suena extraño, pero nuestra relación terminó de una manera muy bonita”, concluyó.

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Así anunció Majo Aguilar el fin de su relación con Gil Cerezo. / IG: @majo__aguilar

¿Majo Aguilar y Gil Cerezo planean darse una nueva oportunidad tras un año de haber terminado?

Luego de que Gil Cerezo rompió el silencio por primera vez sobre su ruptura con Majo Aguilar, el cantante y compositor fue abordado nuevamente por la prensa con preguntas sobre una posible reconciliación con la cantante, a quien ahora solo ve como ‘colega’.

“Todo bien. De colegas, nada de resentimientos, nada de regresar al amorío. Descartamos el ‘reclanetado’. Estamos echándole ganas los dos”. Gil Cerezo

De esa manera, el intérprete de temas como '¿A dónde van los muertos?’ y '¿Cuá es tu plan?’ descartó estar interesado en una segunda oportunidad, aunque meses antes parecía dejar la puerta abierta al decir: “Decidimos romper por ahora; ya veremos en un futuro qué sucede”.

Cabe señalar que, al igual que la integrante de la dinastía Aguilar, Gil Cerezo ha dicho que el fin de su relación amorosa se dio en los mejores términos y “sin discordia o infidelidad” como se especuló meses atrás.

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¿Quién es el nuevo novio de Majo Aguilar?

A principios de 2026, Majo Aguilar fue captada con un nuevo novio, a quien sus seguidores identificaron como Diego Bacter. Aunque al principio se mantuvo reservada sobre el tema, la intérprete terminó por asegurar que se encontraba feliz en una nueva relación.

Con el paso de las semanas, la pareja se dejaba ver cada vez más enamorada en redes, pero la ilusión pareció haber terminado pronto, pues a finales de julio Majo Aguilar confirmó que se encontraba soltera. “Mi corazón siempre va a sentir amor; ya ahorita ya no tengo pareja, pero mi corazón siempre va a sentir amor”, compartió.

Pese a que su relación sentimental terminó, su expareja Gil Cerezo descartó buscar una segunda oportunidad, mientras que Majo Aguilar dijo estar concentrada en su carrera musical para poder seguir compartiendo lo que va sintiendo su corazón.

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