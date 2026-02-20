¿Quién es Diego Bacter? El músico que conquistó a Majo Aguilar y confirmó su romance con fotos inéditas

Majo Aguilar tuvo una noche inolvidable el día de ayer, tras recibir dos premios “Lo nuestro”, uno de ellos en en una categoría que incluyó a su prima Ángela Aguilar en la ceremonia que se realizó el 19 de febrero en el Kaseya Center, con 248 nominados repartidos en 44 ternas.

En medio del festejo por estos reconocimientos, su nuevo novio, Daniel Bacter, de la banda Porter presumió en Instagram la relación amorosa y publicó algunas fotos juntos; además, el músico de la banda tapatía le dedicó un mensaje a su novia: “Celebrar a la Majia”, escribió Diego Rangel, nombre real del integrante de Porter, quien es mejor conocido como Diego Bacter.

Majo Aguilar y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Por qué Majo Aguilar terminó su relación con Gil Cerezo?

En julio de 2025,Majo Aguilar hizo referencia al término de su relación con Gil Cerezo, vocalista de Kinky, sin profundizar en las razones de la separación. No obstante, dejó en claro que el vínculo concluyó en un ambiente de respeto y en buenos términos para ambos:

“Hace un par de meses que terminamos, pero terminamos muy bonito. Siempre con todo el amor del mundo y con todo el respeto que nos tuvimos él y yo”, dijo Majo.

La cantante subrayó además el afecto y la estima que aún conserva por su ex pareja, pese a que su relación amorosa ya llegó a su fin:

“Ya no estoy con Gil, con todo el amor del mundo hacia él, que aparte lo admiro mucho, lo quiero mucho… nuestra relación terminó de una manera muy bonita con mucho respeto”, comentó Majo Aguilar.

La noticia sorprendió a muchos seguidores, pues durante cerca de tres años la pareja se dejó ver unida, compartiendo instantes tanto en redes sociales como en apariciones públicas.

Te puede interesar: Ex de Majo Aguilar viaja con misteriosa mujer y lo destrozan en redes, ¿por ella cortaron?

Majo Aguilar revela que terminó su relación con Gil Cerezo, vocalista del grupo Kinky / Instagram: @majo_aguilar

¿Qué fotos compartió Diego Bacter, novio de Majo Aguilar?

Las imágenes se pueden ver a la pareja compartiendo un momento divertido posando frente a la cámara.

Con ello Majo Aguilar deja claro que ya quedó atrás su pasado con Gil Cerezo, con quien duró más de 3 años.

En el carrusel publicó una imagen con dos fotografías tipo Polaroid de ambos. En otra de las instantáneas, Diego Bacter y Majo aparecen posando de manera divertida frente a la cámara: ella saca la lengua mientras él hace un gesto de puchero. Las imágenes rápidamente se llenaron de reacciones y comentarios positivos en redes sociales.

Diego Bacter es novio de Majo Aguilar y bajista de la banda mexicana Porter. / Redes sociales

¿Quién es Majo Aguilar y cuáles son sus canciones más famosas?

Majo Aguilar, es parte de una de las familias más influyentes de la música mexicana: la dinastía Aguilar. Nieta de los íconos Antonio Aguilar y Flor Silvestre, e hija de Antonio Aguilar Jr., Majo creció rodeada de mariachi y escenarios.

Su apuesta formal por el regional mexicano se consolidó con produccionesque rindieron tributo a la música ranchera, género que decidió abrazar desde muy joven.

A lo largo de su trayectoria, Majo tiene varios temas que se convirtieron en los favoritos del público:

Majo Aguilar habla sobre la situación tensa que vivieron su tío Pepe y su primo Emiliano / Especial

“No voy a llorar”,

“Quiero un amor”,

“Nada de ti”,

“Amor ilegal”, entre muchos otros.

¿Quién es Diego Bacter, novio de Majo Aguilar?

Diego Bacter es el nombre artístico de Diego Rangel, músico mexicano reconocido por su trayectoria dentro de la escena alternativa. Es bajista, sintetista, programador y productor, y forma parte de la banda mexicana Porter desde 2004.

Además de su trabajo con la agrupación, también se ha desarrollado como compositor y comunicólogo, impulsando proyectos musicales en solitario donde explora distintas propuestas sonoras.

Tras sus fotos se sabe que es la nueva pareja de Majo Aguilar, a partir de fotografías y apariciones públicas recientes.

Porter, por su parte, es una banda originaria de Guadalajara, Jalisco, fundada en 2004 y considerada una de las propuestas más influyentes del rock mexicano de los años 2000, gracias a su estilo experimental que combina dream pop, rock psicodélico y matices electrónicos.