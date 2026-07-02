Alexis Ayala preocupa en redes; publica foto en camilla tras divorcio de Cinthia Aparicio y dice: “Aviso de vida”

Meses después de que Alexis Ayala confirmó su divorcio de Cinthia Aparicio tras tres años de casados, el actor sorprendió al compartir una foto desde una camilla y hacer fuerte reflexión sobre la vida. ¿Tuvo complicaciones médicas?

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Alexis Ayala preocupa a sus seguidores. / Redes sociales

¿Por qué Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorciaron?

Tras varias especulaciones sobre su separación, Alexis Ayala reveló los verdaderos motivos de su divorcio de Cinthia Aparicio. De acuerdo con el exhabitante de La casa de los famosos México tras un tiempo ‘distanciados’, replantearon su matrimonio y decidieron terminar su relación.

“Alexis Ayala y Cynthia Aparicio tienen ya diferentes metas. Yo me replanteé que yo no estoy para cortarle los sueños a nadie, que yo sigo teniendo muchos sueños, que ella tiene unas alas hermosas muy grandes ahorita”, explicó el actor.

Tras un tiempo sin abordar el tema, Cinthia Aparicio concedió una entrevista a una revista de circulación nacional en la que dejó entrever que una de las razones de su separación fue el tema de la maternidad, ya que días atrás Ayala dejó claro que no quería tener hijos.

“Soy una persona de mucha gente, de vida en familia. Y claro que yo desde un principio estaba el planteamiento de que quería ser madre. Yo quiero ser madre, quiero tener una familia”. Cinthia Aparicio

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Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se sinceraron sobre su divorcio. / Redes sociales

¿Alexis Ayala tuvo complicaciones de salud tras divorciarse de Cinthia Aparicio?

Luego de que Cinthia Apario y Alexis Ayala revelaran la verdad sobre su divorcio, el actor de “Lo que la vida me robó” compartió en sus redes una reflexión sobre la vida tras 9 años de que estuvo a punto de perder la vida a causa de un infarto.

Junto a la foto desde una camilla, el exmiembro de “Solo para mujeres” aseguró que ha vivido más desde que se le dio una segunda oportunidad de vida. Aunque ha enfrentado “amores y desamores, tristezas y alegrías, ganancias y pérdidas”, señala que ha tenido “la garra del coraje y la entrega de la entraña”.

“Tengo vida, tengo salud, que son la riqueza más grande. Lo demás, si trabajo en mí, seguirá viniendo a mi vida. No sé dónde estés tú, pero no desaproveches nada, no tengas miedo a enamorarte o a equivocarte; equivocarte es una joya, créeme, ahí se aprende, solo no repitas el error”. Alexis Ayala

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¿Cuál es el estado de salud actual de Alexis Ayala?

Debido a que la publicación de Alexis Ayala, quien recientemente fue llamado el Brad Pitt mexicano, solo se trató de una reflexión después 9 años del infarto que enfrentó, el intérprete de melodramas señaló que actualmente se encuentra viviendo agradecido y con sueños por cumplir.

Cabe señalar que fue hace casi 10 años cuando Alexis Aya sufrió un infarto en su casa de Acapulco, donde se encontraba con su exesposa, Fernanda López, y una de sus hijas. En más de una entrevista, ha señalado que, tras estar al borde de la muerte, vive como si fuera el “primer día de su vida”.

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