Diego Klein esposado por autoridades y obligado a regresar a México: ¿Por qué fue deportado el actor?

El actor Diego Klein, conocido por su participación en telenovelas y películas mexicanas, fue deportado y obligado a abandonar un país, luego de irrumpir una regla grave. El intérprete reveló que hasta esposado tuvo que viajar de regreso. ¿Qué fue lo que hizo?

El actor Diego Klein fue esposado y deportado / Redes sociales

¿Cuándo fue deportado el actor Diego Klein?

El actor Diego Klein contó durante una entrevista con Yordi Rosado que fue deportado de Alemania, en un momento que para él fue sorprendente, más por la manera en la que se dieron las cosas.

Aunque Diego no dijo la fecha exacta en la que ocurrió, sí aceptó que todo fue incómodo, pues hasta tuvo que regresar a México esposado y con algunos protocolos de seguridad:

Esposado en un avión me regresaron a México, la señora que me tocó al lado en el avión, imagínate su cara. Diego Klein

Yordi se dijo sorprendido por lo ocurrido, y rápidamente preguntó sobre lo que hizo para que fuera tratado de esa forma. ¿Qué respondió Diego Klein?

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Diego Klein deportado de Alemania / Redes sociales

¿Por qué el actor Diego Klein fue deportado de Alemania?

El intérprete de telenovelas, Diego Klein, explicó que el problema que sufrió fue de tipo migratorio, luego de un descuido de su parte. De acuerdo con su relato, permaneció tres días más de lo permitido en Alemania y no realizó a tiempo la renovación de su visa.

Me deportaron de Alemania porque me pasé por tres días de la visa. Me quedé tres días más y no renové la visa. Diego Klein

El actor señaló que los oficiales siguieron un protocolo de seguridad y lo acompañaron hasta su asiento. Klein recordó que el momento fue especialmente incómodo, ya que su vuelo hacia México duró alrededor de 14 horas y, según relató, pasó una parte del trayecto llorando:

Traía yo unos (chocolates) Ferrero Rocher y yo estaba llorando, 14 horas. Yo entré esposado y le digo a la señora: ‘¿quiere uno?’ y ella ‘No’. Fue horrible. Diego Klein

Debido a la situación migratoria, Diego Klein explicó que durante un tiempo tuvo prohibido ingresar al espacio Schengen, lo que significaba que tampoco podía regresar a España, país en el que quería continuar su carrera.

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@diegokleinfranco Muy feliz de poder haber platicado con @Yordi Rosado 🙏🏽🫶🏼 vayan a ver la entrevista completa! ♬ sonido original - Diego Franco Klein

¿Cuáles son las películas y telenovelas de Diego Klein más conocidas?

Diego Klein es un actor mexicano que ha construido una trayectoria principalmente en televisión, donde ha destacado por participar en diferentes telenovelas y series.

En una etapa de su juventud viajó a Europa y radicó en España, donde continuó con sus estudios de actuación y buscó oportunidades para crecer en la industria.

Aquí una lista de sus trabajos más reconocidos:

Cine



Loco por ella,

Socias por accidente,

El elixir de amor,

¡Qué despadre!

Telenovelas



Fugitiva,

Los ricos también lloran,

Mi secreto,

Mala fortuna,

Vuelve a mí

Amor de oficina

Guardián de mi vida, entre varias otras.

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