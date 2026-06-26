¿Alexis Ayala está de “cacería”? Revela si estaría buscando nueva pareja tras divorcio con Cinthia Aparicio

Después de que Alexis Ayala anunció su divorcio de Cinthia Aparicio tras tres años juntos, el exhabitante de La casa de los famosos México se sinceró sobre sus planes sentimentales ahora que atraviesa una nueva etapa personal. ¿Quiere una nueva relación?

No te preocupes: Alexis Ayala dice cómo es la terapia en La casa de los famosos, ¿les lavan el coco y tienen contacto exterior?

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorciaron tras tres años casados. / Redes sociales

¿Por qué se divorciaron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

Alexis Ayala compartió a finales de abril de 2026 que estaba separado de Cinthia Aparicio. El actor compartió con un medio de circulación nacional que la decisión había sido tomada por la artista, a quien señaló que “le crecieron alas”.

“Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos… Ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien”, explicó el actor Ayala.

Sus palabras causaron intriga en sus fans, quienes habían seguido de cerca su relación, por lo que en un nuevo encuentro con la prensa, Alexis Ayala dio nuevos motivos de su separación con Cinthia Aparicio, pero resaltó que el cariño y respeto por su expareja siempre existirá.

“Yo no puedo compartir que tengamos tres hijos. Yo no puedo compartir otras cosas. Ella tiene todo el derecho del mundo y tiene todo el camino por delante”, sentenció el artista.

Lee: ¿Alexis Ayala ya tiene pensado un nuevo proyecto de ‘Solo para mujeres’? Revela a estos dos famosos influencers

Alexis Ayala se sinceró sobre su divorcio con Cinthia Aparicio. / IG: @alexisayala

¿Qué dijo Cinthia Aparicio sobre su divorcio y las declaraciones de Alexis Ayala?

Ante las versiones y críticas por su separación, Cinthia Aparicio rompió el silencio sobre su divorcio y se sinceró sobre sus deseos de ser mamá, un plan que siempre ha tenido claro, incluso cuando estuvo casada con el actor.

“Soy una persona de mucha gente, de vida en familia. Y claro que yo desde un principio tenía el planteamiento de que quería ser madre. Yo quiero ser madre, quiero tener una familia”, señaló la actriz.

Tras darse un tiempo fuera de redes, Aparicio resaltó que se encuentra enfocada en su carrera profesional, pero ser mamá es un deseo que espera cumplir en el futuro. Sobre su divorcio con Alexis Ayala, aseguró que desconocía que se haría público, pero respeta las decisiones profesionales de su expareja.

Lee: ¿Qué le pasó a Cinthia Aparicio? Actriz “desaparece” en medio de su divorcio de Alexis Ayala; esto se sabe

Cinthia Aparicio tiene claros sus deseos de ser mamá. / IG: cinthiapricio

¿Alexis Ayala busca tener una nueva pareja tras divorciarse de Cinthia Aparicio?

Ahora que parece que la historia de Alexis Ayala, quien fue nombrado el Brad Pitt mexicano, y Cinthia Aparicio ha llegado definitivamente a su fin tras la versión de ambos sobre el final de su historia, el excolaborador de Solo para mujeres confesó si busca nueva pareja.

De acuerdo con Ayala, sigue creyendo en el amor a la antigua y no descarta conocer a alguien en el futuro, aunque por el momento asegura que no está de “cacería”.

Yo no estoy buscando, no estoy de cacería, no estoy viendo qué va a pasar. Sí estoy muy abierto a pasármela bien, conocer a alguien, platicar, ¿por qué no?” Alexis Ayala

Finalmente, Alexis Ayala resaltó que, aunque le gusta vivir el amor diferente a como es actualmente, ha intentado adaptarse: “También creo que hoy hay que adaptarnos a cómo se vive la vida y que la pareja es una suma”.

No te pierdas: Cynthia Klitbo responde tajante sobre la diferencia de edad con su novio, ¿le tira a Alexis Ayala? “Juicios”