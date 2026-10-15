¿Cinthia Aparicio no se deja de Alexis Ayala? La actriz presume pretendientes tras nuevo romance de su ex VIDEO

Mientras Alexis Ayala se sincera sobre el futuro con su nueva novia tras su divorcio de Cinthia Aparicio, la actriz de melodramas como ‘Mi rival’ y ‘Juegos de amor y poder’ reaparece con la prensa y confiesa si está en busca del amor, al igual que su ex. ¿Ya tiene galán? ¡Te contamos los detalles!

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Cinthia Aparicio no se queda callada tras nuevo romance de Alexis Ayala. / Redes sociales

¿Qué piensa Cinthia Aparicio sobre la nueva relación de Alexis Ayala, su exesposo?

Luego de que Alexis Ayala presentara a su nueva novia a menos de un año de haber anunciado su divorcio de Cinthia Aparicio, la intérprete de melodramas compartió una historia de Instagram en la que habló sobre el romance de su exesposo. “Me da mucho gusto que estén saliendo. Les deseo lo mejor”, comentó.

Por otra parte, sorprendió al revelar que la novia del ‘villano de melodramas’ también era su conocida e incluso ella los habría presentado años atrás. “A Marietta, la señora, yo la conozco; de hecho, yo los presenté, por si no se sabían. Yo los presenté hace unos años”, agregó.

Ante el nuevo romance del exhabitante de La casa de los famosos México, quedó en duda si la joven actriz también estaría dispuesta a encontrar el amor tras su divorcio, por lo que en un reciente encuentro con la prensa fue cuestionada al respecto.

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Cinthia Aparicio no se queda callada tras nuevo romance de Alexis Ayala. / Redes sociales

¿Cinthia Aparicio dispuesta a iniciar una nueva relación tras el inesperado romance de Alexis Ayala?

En un reciente encuentro con la prensa, Cinthia Apricico se sinceró sobre su estado sentimental tras meses de haber sido captada con un misterioso hombre en un centro comercial. La exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy dijo no estar en busca de un romance, pero sorprendió al asegurar que los pretendientes no faltan.

“Claro, esos nunca faltan. Gracias”. Cinthia Aparicio

Cabe recordar que, desde la difusión del video junto a su supuesto galán, la actriz negó estar en una nueva relación, pero aseguró ser una mujer libre y con el derecho de salir con amigos, familiares e incluso galanes.

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Cinthia Aparicio no se queda callada tras nuevo romance de Alexis Ayala. / Redes Social

¿Cuál es la prioridad de Cinthia Aparicio ahora que se ha separado de Alexis Ayala?

Tras las declaraciones de Cynthia Aparicio sobre estar dispuesta a salir con galanes, la actriz compartió en su nuevo encuentro con la prensa que actualmente está soltera y disfrutando de la compañía de su familia, así como del éxito de su trabajo en las telenovelas.

“Yo ahorita estoy muy bien, estoy muy tranquila. Gracias a Dios terminé de trabajar; ahorita me voy de vacaciones, sigo rodeada. Como ya les dije, cuando sea el momento y tenga una relación, yo lo diré, pero ahorita es un momento que estoy disfrutando para mí con mi familia, mis amigos; eso es lo que estoy disfrutando ahorita”. Cinthia Aparicio

De esa manera, Cinthia Aparico dio carpetazo a lo ocurrido con su expareja sin lanzar ningún dardo, pero dejó claro que también está abierta a encontrar el amor, pues pretendientes sí tiene. ¿Dará la sorpresa pronto?

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