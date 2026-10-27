¡Alexis Ayala se rapa por completo! Tras estrenar nuevo romance luego de su divorcio… ¿cierra ciclos? Así luce

Luego de que Alexis Ayala celebró 2 meses de romance con su nueva novia a menos de un año de su divorcio de Cinthia Aparicio, el ‘villano de telenovelas’ volvió a sorprender a sus seguidores al compartir que se rapó completamente. ¿Cuál es la razón de su nuevo look? ¡Te compartimos los detalles!

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Alexis Ayala sorprende al raparse tras confirmar a su nueva novia. / Redes sociales

¿Cuál es el nuevo look de Alexis Ayala tras estrenar romance?

A través de su cuenta personal de Instagram, Alexis Ayala compartió un video en el que dejó al descubierto que se rapó completamente. Con el humor que lo caracteriza, colocó en la descripción:

“Ando como el tío Lucas. Que nunca les digan que es muy tarde para cambiar de look. Tomen riesgos y luzcan como ustedes quieran. Sólo se vive una vez. Amén”. Alexis Ayala

Como era de esperarse, las reacciones entre amigos y colegas surgieron de inmediato con comentarios como: “Y te ves chingón”, “Aarón Mercury, tu papá se convirtió en Facundo 2.0”, “Es guapo como sea, mi bello lobo plateado”, “Ahora es Facundo, pero en buena gente”, entre otros.

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Alexis Ayala sorprende al raparse tras confirmar a su nueva novia. / Redes sociales

¿Por qué Alexis Ayala se rapó?

A lo largo del video que compartió en redes, Alexis Ayala muestra un poco del proceso al que se sometió para cambiar su imagen. Tras lucir un plateado que encantó a sus seguidoras en La casa de los famosos México, el actor de ‘Lo que la vida me robó’ tomó la decisión de raparse completamente, lo que sorprendió a propios y extraños.

De acuerdo con el intérprete de melodramas, “nunca es tarde para intentar cosas nuevas” y, aunque es consciente de que su decisión puede parecer un poco “extrema”, no se arrepiente de su nueva imagen pese al frío que puede llegar a sentir en su cabeza.

“No sé si ya se habían dado cuenta de que ando bien pelón. Creo que siempre es un gran momento para intentar cosas nuevas y cambiar de look; fue un poquito extremo, pero solo se vive una vez. De lo único que me arrepiento es que ahora tengo mucho frío en la cabeza”. Alexis Ayala

De acuerdo con Alexis Ayala, lo más divertido de su cambio de look es que le tuvieron que hacer una peluca para el personaje que interpreta en la serie ‘Más vale sola’, pero no quiso ahondar en el tema y prometió que habría un video sobre ese tema después.

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¿Quién es la nueva novia de Alexis Ayala tras su divorcio de Cinthia Aparicio?

Semanas antes de que Alexis Ayala sorprendiera con su nuevo look, el exhabitante de La casa de los famosos México visitó el foro del reality acompañado por su nueva pareja. De acuerdo con Ayala, se llama Maruetta y vive fuera de la Ciudad de México, pues mencionó que estaba de visita.

“Están ahí, vinieron de Monterrey. Muy contento, la vida es para vivirse y para darse oportunidades; yo tengo todo el derecho. Se llama Marietta, estoy muy, muy feliz”. Alexis Ayala

Desde entonces, Alexis Ayala se ha dejado ver muy enamorado junto a ella y continuamente comparten contenido juntos en redes; sin embargo, eso no fue lo único con lo que sorprendió el actor, pues su cambio de look sigue generando reacciones entre sus seguidores.

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