¡Angelique Boyer enloquece con cambio de look! ¿Regresa su icónico personaje de Rebelde? FOTOS

Meses después de que Sebastián Rulli y Angelique Boyer se sinceraran sobre la idea de ser papás, la protagonista de ‘Doménica Montero’ sorprendió a propios y extraños al aparecer con un look completamente distinto al que venía utilizando. Más allá de su nueva imagen, sus seguidores se percataron de un pequeño detalle. ¿Regresó a sus inicios en RBD? ¡Te contamos los detalles!

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Angelique Boyer paraliza con inesperado cambio de imagen. / Instagram: @angeliqueboyer

¿Cuál es el look con el que Angelique Boyer sorprendió a sus seguidores?

Tras el éxito de Angelique Boyer en el melodrama de ‘Domenica Montero’ junto a Marcus Ornellas, la actriz compartió en su cuenta de Instagram un par de fotografías en las que luce un cabello platinado con la raíz negra, lo que de inmediato generó comentarios entre sus seguidores.

“La curiosidad es divertida”. Angelique Boyer

La actriz de telenovelas no dio detalles sobre su nuevo look, por lo que se desconoce si se trata de un próximo proyecto o solo la recreación de un personaje, pero generó entusiasmo hasta en su su pareja, Sebastián Rulli, quien escribió en la publicación: “Yo tengo la curiosidad de cómo nos veremos de viejitos juntitos”.

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¿Qué personaje de ‘Rebelde’ revivió Angelique Boyer con su nuevo look?

Además de los halagos de Sebastián Rulli a Angelique Boyer por su nuevo look, la cuenta de ‘Novelas Las estrellas’ aseguró que su imagen recordaba a uno de los icónicos personajes que interpretó cuando su camino en los melodramas apenas estaba comenzando.

"¡Bellísima!, pero como que... Nos recuerdas a alguien, diremos que su nombre comienza con V y termina con Ico”, colocó la cuenta en la sección de comentarios de la publicación, mensaje que fue apoyado por varios seguidores de la actriz con reacciones como:



"¿Estamos de vuelta en 2004? ¿Es Vick?”

“Bellisima. Sentimos una nostalgia rebelde”.

“Vico, ¿eres tú? Mamasita”.

“Me retrocedí unos años atrás. Perfecta”.

“Vico vibes”

Cabe mencionar que el look que Boyer presumió en redes no es definitivo y solo se trató de una peluca, pues horas después reapareció en sus redes junto a Sebastián Rulli y se le vio con su cabello café disfrutando del Upfront 2027 de Televisa.

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Angelique Boyer paraliza con inesperado cambio de imagen. / Redes sociales

¿Quién era Vico, el personaje que Angelique Boyer revivió con su nuevo look?

Cabe recordar que Angelique Boyer interpretó el personaje de Victoria ‘Vico’ Paz Millán en ‘Rebelde’ entre 2004 y 2006. Aunque el personaje era secundario y representaba a una de las mejores amigas de Mía Colucci, su carisma la llevó a ser una de las actrices más queridas y recordadas del melodrama juvenil.

Sus recientes fotografías con una peluca platinada, emocionaron a sus seguidores y atrajeron recuerdos, al igual que el pasado reencuentro de Angelique Boyer y Estefanía Villarreal en la pantalla chica tras años de haber estado juntas en Rebelde. ¿Su nuevo look será una señal?

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