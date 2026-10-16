Alexis Ayala olvida su divorcio y festeja 2 meses con su novia: ¡Este fue el inolvidable regalo que le dio!

Días después de que la novia de Alexis Ayala descartara llegar al altar con el ‘villano’ de las telenovelas, la pareja se dejó ver frente a las cámaras en plena celebración por sus dos meses juntos, donde el actor le dio un obsequio muy especial a su pareja. ¡Aquí te contamos los detalles!

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Alexis Ayala sorprende a su novia con regalo de aniversario. / Redes sociales

¿Por qué la novia de Alexis Ayala no se quiere casar con el actor?

Luego de que Alexis Ayala presentara a su nueva novia a menos de un año de su divorcio de Cinthia Aparicio, Marietta fue cuestionada por la prensa sobre la posibilidad de llegar al altar con el exhabitante de La casa de los famosos México, pues ambos se han dejado ver muy enamorados.

Sin titubeos, la empresaria negó estar interesada en una boda con Ayala, pero aseguró que busca construir una relación sana junto al intérprete de melodramas, en la que ambos puedan seguir creciendo individualmente y junto a sus familias.

“No se me antoja. Creo que 51 años míos y 61 de él, sabemos muy bien lo que queremos. Formar una familia muy estable, formar hijos, tanto los de él como los míos, que sean unas personas de bien y crear nietos juntos”. Marietta, novia de Alexis Ayala

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Alexis Ayala sorprende a su novia con regalo de aniversario. / Redes sociales

Mientras la novia de Alexis Ayala descarta casarse, el actor la sorprende con regalo de aniversario

Tras las declaraciones de Marietta sobre sus intenciones con Alexis Ayala, la pareja fue captada en la celebración de sus dos primeros meses juntos, la cual consistió en una sesión de fotos organizada por el actor de ‘Lo que la vida me robó’, quien busca generar un recuerdo de su historia.

En un encuentro con los micrófonos de Televisa Espectáculos, Ayala explicó: “Okay, yo pensaba en un año. Entonces dije, '¿Qué le puedo dar de dos meses que sea algo que se nos quede a nosotros?’ Y dije, ‘pues una sesión de fotos’”.

Por su parte, Marietta señaló que, además del inesperado regalo de aniversario, el actor de telenovelas la sorprende constantemente. Además, señaló que sus facetas como papá e hijo, fueron las cualidades que la hicieron enamorarse:

“Cada día es una sorpresa y me sorprende este hombre maravilloso. Es como un ‘jack in the box’, o sea, es cada día que pasa algo nuevo y algo bueno que tiene y amo”. Marietta, novia de Alexis Ayala

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¿Por qué Alexis Ayala no se cerró al amor tras divorciarse de Cinthia Aparicio?

En ese mismo encuentro con la prensa, Alexis Ayala se sinceró sobre su nueva relación con Marietta tras su su divorcio. De acuerdo con el actor, en muchas ocasiones las personas se cierran a una nueva oportunidad, pero él dejó que la vida lo sorprendiera.

“Que termine un amor no quiere decir que no haya un amor más grande en tu vida más adelante, porque ya aprendiste. Un adiós no significa que no haya un futuro y un mañana, que te equivoques no significa que no puedas”. Alexis Ayala

De esa forma, Alexis Ayala se dejó ver feliz junto a Marietta en una nueva etapa de su vida sentimental, la cual parece estar lejos del altar, pero ¿darán la sorpresa en un futuro?

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