Romina Marcos reaparece tras rumores de embarazo con mensaje contundente, ¿lo confirmó? “Me ayuda mucho a mí”

Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, volvió a dar de qué hablar luego de compartir un video de su rutina de ejercicio junto a su novia, la doctora Laura Salazar. La aparición de la pareja ocurre poco después de que Romina Marcos y Laura Salazar protagonizaran un momento que desató rumores sobre un posible embarazo.

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¿Por qué criticaron el físico de Romina Marcos tras compartir su rutina de ejercicio?

Romina Marcos, hija de la polémica vedette cubana Niurka Marcos, compartió un video en el que aparece realizando ejercicio junto a su novia, la doctora Laura Salazar. La grabación mostraba parte de su entrenamiento en el gimnasio y rápidamente acumuló cientos de reacciones.

Sin embargo, entre los comentarios positivos también aparecieron mensajes negativos dirigidos a su apariencia física. Algunos usuarios cuestionaron su peso e incluso realizaron comentarios considerados ofensivos por muchos de sus seguidores.

La situación se volvió viral cuando una persona aseguró que a la joven “le urge que le pongan una manga gástrica”, una observación que desató indignación entre quienes la apoyan y abrió nuevamente la conversación sobre el body shaming en redes sociales.

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¿Cómo respondió Romina Marcos a las críticas por su peso y su cuerpo?

Fiel a su estilo directo, Romina Marcos no dejó pasar el comentario y decidió responder públicamente: ‘No me puede importar menos. Me río, me río, risa. Solo la gente… la gente envidiosa. Pero las personas que somos buenas, también ahí.’

La cantante e influencer, quien de manera constante es atacada por su físico, agradeció a sus seguidoras que la defienden de los señalamientos y hasta mandó este sorpresivo mensaje a sus detractores:

‘Por favor, sigan comentando porque eso me ayuda mucho a mí con mi engagement, mis amores. Pero de verdad, no me puede importar menos lo que opinen los haters.’ Romina Marcos

La respuesta rápidamente obtuvo el respaldo de sus seguidores, quienes destacaron la manera en que enfrentó los ataques sin recurrir a insultos o confrontaciones mayores. Respecto a los rumores de embarazo no dijo nada, pero se cree que solo son eso pues ella había hablado públicamente del tema en el pasado. ¿Qué dijo?

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¿Cómo surgieron los rumores de embarazo de Romina Marcos?

Semanas atrás, Romina Marcos estuvo en el centro de la conversación luego de compartir un video junto a su novia, Laura Salazar, que desató especulaciones sobre un posible embarazo. En las imágenes, la hija de Niurka Marcos aparece bailando mientras luce un top que deja al descubierto parte de su abdomen y un pantalón de corte holgado, detalle que llamó la atención de algunos usuarios.

Como suele ocurrir en redes sociales, varios internautas comenzaron a hacer conjeturas sobre su apariencia física y aseguraron que la joven podría estar esperando un bebé.

Sin embargo, los rumores perderían fuerza debido a declaraciones que la propia Romina Marcos ha hecho en el pasado sobre la maternidad. La hija de Niurka explicó que no siente una necesidad particular de convertirse en madre y que, incluso, ha llegado a pensar que podría tener dificultades para gestar, por lo que, en caso de formar una familia con Laura Salazar, sería su pareja quien probablemente llevaría el embarazo, ya que considera que su propósito de vida va por un camino distinto.