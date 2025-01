Romina Marcos revela planes de maternidad junto a su novia Laura Salazar ¿Niurka está de acuerdo?

Desde que anunció su relación con Laura Salazar, una reconocida influencer y doctora, Romina Marcos no ha dejado de generar titulares.

En sus redes sociales, Romina compartió: “A mis 29 años me estoy dando cuenta que soy lesbiana”, un mensaje que marcó un antes y un después en su vida. Desde entonces, ambas han compartido su historia de amor, conquistando a sus seguidores con su autenticidad.

En una entrevista para De primera mano, Romina reveló que se encuentra en un proceso de sanación, donde ha aprendido a soltar expectativas externas, incluidas las de sus padres. Aunque reconoce que los planes que sus padres tenían para ella podrían no cumplirse, Romina señaló que ahora cuenta con su apoyo incondicional. “Ahora que soy lesbiana, tal vez esos planes cambiaron, pero ellos están orgullosos de mí”, afirmó.

Romina y Laura: Sueños de una familia futura

En la misma entrevista, Romina habló abiertamente sobre sus planes de maternidad junto a Laura Salazar, algo que había descartado en el pasado: “Siempre había dicho que no, pero con Laura estoy diciendo que sí a todo lo que antes decía que no”, confesó.

Romina explicó que ambas han discutido la posibilidad de formar una familia. Laura, quien es doctora, tiene curiosidad por experimentar el embarazo: “Ella quiere saber qué se siente, qué pasa con su cuerpo. Lo hemos platicado y si en el futuro sentimos que es el momento, lo haremos”, declaró.

Sin embargo, Romina subrayó que estos planes no son inmediatos: “Sería cuando la relación esté mucho más avanzada, cuando tengamos una casa y la estabilidad que las dos queremos. Tenemos muchos sueños que cumplir juntas antes de dar ese paso”, explicó.

Romina Marco revela podría ser estéril

A pesar de su apertura al tema, Romina reveló que tiene dudas sobre su capacidad para quedar embarazada: “He llegado a pensar que tal vez quien se embarace sea Laura, porque siento que soy estéril”, dijo. También compartió experiencias del pasado que la llevaron a estas conclusiones: “Muchas veces pude quedar embarazada y no ocurrió. Siempre me cuidé, pero cuando mis parejas eran formales, no me preocupaba tanto y nunca pasó”, admitió.

Cabe señalar que, Romina aseguró que debe tener algunos problemas para ser mamá, ya que hubo ocasiones que pudo haber pasado. Sin embargo, esto nunca sucedió, pero si enfatizó que jamás se ha hecho estudios para saber si realmente es estéril como ella piensa.

A pesar de estas dudas, Romina aclaró que no siente una necesidad urgente de ser madre: “No tengo esa necesidad maternal de cuidar o ser mamá. Mi propósito en la vida es otro, quiero ayudar desde otros lugares”, concluyó.

