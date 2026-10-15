¡Shanik Berman rejuvenece en minutos! Tras tratamiento estético en pleno programa de Hoy: ¿quedó irreconocible?

Luego de que Shanik Berman confesara que le tiene envidia a Nicola Porcella por su estancia en el programa Hoy, la periodista de espectáculos sorprendió al someterse a un tratamiento estético en vivo durante la transmisión del matutino este 15 de octubre. ¿Rejuveneció en minutos? ¡Te contamos los detalles!

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Shanik Berman se coloca hilos tensores en pleno programa Hoy.

¿Cómo fue el tratamiento estético al que se sometió Shanik Berman en Hoy?

Luego de que Raúl Araiza fuera sorprendido con la noticia de la operación de su hermano Armando, los ánimos en el foro cambiaron completamente cuando Shanik Berman se realizó un tratamiento estético en plena transmisión del programa.

La periodista de espectáculos fue la elegida para participar en la demostración de los hilos de tensión que estuvo a cargo del maquillista Alfonso Waithsman. La técnica consiste en que un accesorio permita crear un efecto visual de levantamiento en distintas partes del rostro.

“Eso, Shanik! ¿Te digo algo? Tú estás bellísima siempre”, expresó Rincón al ver los resultados de los hilos tensores en Shanik Berman.

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Shanik Berman se hace tratamiento estético en pleno programa Hoy. / FB: Shanik Berman

¿Cuál fue la reacción de Shanik Berman tras colocarse los hilos tensores en su rostro?

A lo largo de su participación en la sección, Shanik Berman se mostró entusiasmada por el procedimiento e incluso mencionó: “Chequen los 20 años que me van a quitar”. Sin embargo, en algunas ocasiones pidió que la tensión ejercida con los hilos no fuera tanta.

De acuerdo con lo que explicó el maquillista Alfonso Waithsman, no es un procedimiento exclusivo para las personas mayores, pues incluso algunas actrices de Hollywood lo han utilizado para crear un efecto distinto en su rostro en algún evento importante.

Pese a los resultados mostrados, las críticas no se hicieron esperar, y la cuenta de la ‘Tía Sandra’ en X fue una de las primeras en manifestarse con el texto: “Van a dejar muda a Shanik Berman con tantos estiramientos. Habla y no se le entiende lo que dice”.

Sin embargo, varios internautas contradijeron su postura y apoyaron la imagen de Shanik con comentarios como: “No lo veo mal, creo que es una buena opción” y “Para su edad se ve bien”.

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Van a dejar muda a SHANIK BERMAN con tantos estiramientos 🤭 habla y no se le entiende lo que dice 😬



"Literal" pic.twitter.com/Ivi7XorDTZ — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 15, 2026

¿Qué es el estiramiento con hilos tensores, técnica que se hizo Shanik Berman en el programa Hoy?

El estiramiento con los hilos tensores también es conocido como lifting sin cirugía , ya que es un procedimiento estético mínimamente invasivo.

, ya que es un Principalmente, fue diseñado para elevar, tensar y redefinir los tejidos flácidos de la piel a través de filamentos biocompatibles y reabsorbibles bajo la dermis.

a través de filamentos biocompatibles y reabsorbibles bajo la dermis. A diferencia de otras técnicas tradicionales, no se necesita de un quirófano y se puede realizar desde un consultorio médico en menos de una hora.

Según Alfonso Waithsman, es recomendable para todo tipo de personas, con excepción de aquellas que tienen problemas de coagulación. Por el momento, Shanik Berman no ha hablado sobre la técnica que se realizó, pero sus resultados ya están generando comentarios.

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