¡Raúl Araiza vive amargo momento en Hoy! Se entera EN VIVO de la hospitalización de su hermano Armando

Luego de que se especulara que Raúl Araiza estaría en problemas en el programa Hoy, el actor y conductor fue sorprendido durante la mañana de este 15 de octubre con la noticia de que su hermano, Armando Araiza, había sido operado, situación que desconocía completamente. ¿No le informaron al ‘Negro’? ¡Te contamos los detalles!

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Raúl Araiza se entera en vivo del estado de salud de su hermano. / Redes sociales

¿Cuál es la razón por la que Armando Araiza habría sido operado?

A más de un año de que en TVNotas te contáramos que Armando Araiza pedía trabajo en redes, pero rogaba a Dios no encontrarlo, el también hijo de Norma Herrera compartió en sus redes que había sido operado debido a una hernia umbilical, descartando que existieran secuelas negativas en su estado de salud.

A través de un comunicado, el actor detalló que ya se encontraba en casa y esperaba irse reincorporando a sus actividades cotidianas. Sin dar más detalles, agradeció los mensajes de cariño y preocupación que le habían hecho llegar a través de redes sociales.

“Salió muy bien y aquí seguimos: con ideas, proyectos y muchas ganas de trabajar. Me siento bien y sigo activo, atendiendo propuestas y preparando nuevos contenidos, siguiendo las indicaciones médicas”. Armando Araiza

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Raúl Araiza se entera EN VIVO de la operación de su hermano Armando. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Raúl Araiza al conocer que su hermano Armando fue operado?

Un día después de que Armando Araiza compartió un comunicado sobre su estado de salud, la noticia fue presentada en el programa Hoy, donde el conductor, el ‘Negro’ Araiza, se mostró consternado y confundido al presentar la noticia en el matutino.

El también actor de ‘La desalmada’ y ‘Un gancho al corazón’ explicó que su operación podría estar relacionada con el ejercicio que realiza cotidianamente y recordó que en una ocasión también fue intervenido por la misma situación.

“Ya le hablé a mi gordito (mi hermano) que seguramente está bien. Pero a mí también, fue de una hernia, ¿no? Hace mucho ejercicio, Armando, mucho. Y luego el gordo, pues está mamey; yo creo que en una mancuerna de más de mi gordito”. Raúl Araiza

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¿Por qué Raúl Araiza no se habría enterado de la operación de su hermano Armando?

Paul Stanley, quien también colabora con Raúl Araiza en ‘Miembros al aire’, fue quien ventiló que el conductor desconocía lo que había atravesado su hermano. “Y dices: ‘Fue una hernia, ¿verdad? ¿Quién es mi hermano?’”, dijo Stanley.

En respuesta, el ‘Negro’ Araiza confirmó que desconocía lo que había atravesado su hermano y se justificó diciendo que durante la noche del 14 de octubre estuvo en un evento de Televisa, lo que pudo haber dificultado la comunicación.

“Es que no me dijo el gordo; tal vez fue un poco de emergencia. Ya le hablé al gordito. Yo estaba en el Upfront y no había llamadas ni nada. No he checado. Ahorita le voy a marcar. A mi jefecita le mando muchos besos. Es algo no complicado, gracias a Dios”. Raúl Araiza

Por el momento, Armando Araiza no ha dado nuevos detalles sobre su estado de salud y el conductor de Hoy tampoco se ha pronunciado al respecto con nueva información, pero una de sus últimas publicaciones con su hermano ocurrió a principios de septiembre con motivo de su cumpleaños. Hasta ahora, no se sabe la razón por la que no se enteró de la operación.

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