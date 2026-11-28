En medio del regreso de Raúl Araiza a la actuación pese a su presencia en el programa Hoy, el conductor se volvió blanco de críticas al sincerarse sobre su exesposa Fernanda Rodríguez. Su declaración ocurrió en el programa Miembros al aire y se difundió en redes, donde los usuarios parecen no perdonar sus palabras. ¿Qué dijo el presentador sobre el matrimonio? ¡Te contamos los detalles!

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Raúl Araiza desata polémica en ‘Miembros al aire’. / Instagram

¿Cuánto tiempo llevan separados Raúl Araiza y Fernanda Rodríguez?

En una de las recientes emisiones del programa Miembros al aire, Raúl el ‘Negro’ Araiza causó controversia al confesar que desde hace cinco años está separado de Fernanda Rodríguez, con quien compartió más de dos décadas de su vida. Pese al fin de su matrimonio, el también actor confesó que hoy en día la ve como su hermana.

“Yo estoy separado desde hace cinco años. Son 24 años que estuve casado; ahora es mi hermana, la quiero como una hermana y me llevo poca madr* con ella”. Raúl Araiza

De acuerdo con Araiza, pese a que vivió grandes momentos con su exesposa, dejó entrever que nunca estuvo enamorado realmente; palabras que generaron grandes críticas: “Los viví poca madr*, no me fui peleado, lo hablamos. Vive tú y vivo yo”, sentenció.

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Raúl Araiza y Fernanda Rodríguez se separaron hace 5 años. / Redes sociales

¿Raúl Araiza nunca estuvo enamorado de su exesposa, Fernanda Rodríguez?

Raúl Araiza explicó que a lo largo de su matrimonio con Fernanda Rodríguez lograron hacer un gran equipo en el que todo funcionaba a la perfección; sin embargo, siempre sintió que algo faltaba en su relación, pues siempre buscó enamorarse profundamente.

“Yo creo que, en caso personal, no es para todos, yo creo que el caso es que se va acabando, te vuelves más roommate y un gran equipo a la perfección la maquinaria, pero es equipo, yo sí buscaba enamorarme profundamente”, contó el presentador de Hoy y agregó:

“Mientras yo encontraba, andaba y no metía el corazón, hasta que encontré a la persona correcta, como ‘Lego’, entonces sí, pero no sabes cuándo va a llegar. Yo sí fantaseaba con enamorarme profundamente”. Raúl el ‘Negro’ Araiza

Sus palabras no pasaron desapercibidas por los seguidores del programa y algunos usuarios, quienes lamentaron que Raúl Araiza nunca haya experimentado el amor que buscaba con su exesposa. Algunos de los comentarios que generaron sus palabras son:



"¿Por qué te casaste con ella? ¿Fue un matrimonio arreglado?”.

“24 años engañándola y dice que andaba buscando enamorarse profundamente”.

“En serio, después de tantos años dice que no fue el amor de su vida”.

“Se llevan como si fuera su hermana… tratando de justificar un súper fracaso”.

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¿Quién es Fernanda Rodríguez, exesposa de Raúl el ‘Negro’ Araiza?

Fernanda Rodríguez mantuvo una relación de 24 años de matrimonio con Raúl el ‘Negro’ Araiza 1996 y anunció su separación definitiva en 2019 .

y anunció su separación definitiva en . Durante su vida juntos, formaron una familia y procrearon a sus dos hijas: Camila y Roberta Araiza .

y . A diferencia del conductor de Hoy , Fernanda Rodríguez siempre optó por mantener un perfil alejado de las cámaras, enfocándose en su familia y en el ámbito empresarial.

, siempre optó por mantener un perfil alejado de las cámaras, enfocándose en su familia y en el ámbito empresarial. Incluso tras atravesar episodios mediáticos complicados, como la infidelidad que el propio Araiza reconoció públicamente años atrás, ambos lograron mantener una relación cordial y de respeto mutuo.

Hasta el momento, Raúl el ‘Negro’ Araiza no ha dado mayores detalles sobre las declaraciones de su exesposa, Fernanda Rodríguez, quien tampoco se ha pronunciado sobre las palabras del conductor en ‘Miembros al aire’.

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