¡Joely Bernat exhibe a Paul Stanley! Confiesa que le prohibían ver Miembros al aire, ¿por?: “La verdad”

Después de que Paul Stanley confesara que le pusieron “un cuatro” en una cita romántica, el conductor volvió a generar polémica en Miembros al aire tras la confesión de su esposa sobre su participación en el programa de Unicable. ¿Tenía prohibido verlo? ¡Aquí te contamos!

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Paul Stanley recibe a su esposa en ‘Miembros al aire’. / Foto: FB/Paul Stanley

¿Qué dijo la esposa de Paul Stanley sobre el programa ‘Miembros al aire’?

Tras la confesión de Paul Stanley sobre no querer tener más hijos, su esposa, Joely Bernat, acudió como invitada al programa Miembros al aire, donde confesó que tenía prohibido ver el formato por decisión del conductor.

“Me prohíbe ver ‘Miembros al aire’, estoy aquí para contarlo todo”, comentó Joely, a lo que Stanley respondió: “¿Saben cómo me di cuenta de que sí veía ‘Miembros al aire’?”, y agregó:

“Cuando estuvimos viviendo juntos al principio. A mí no me gusta que dejen los calzones en la regadera, y entonces un día veo que ya no estaban en la regadera, se me hizo raro” Paul Stanley

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Joely Bernat llega a ‘Miembros al aire’. / Instagram: @joelybernat

¿Cómo se dio cuenta Paul Stanley de que su esposa sí ve ‘Miembros al aire’?

Ante la duda sobre lo que estaba pasando con su pareja, Paul Stanley decidió cuestionarla y fue entonces cuando Joely Bernat admitió que sí ve ‘Miembros al aire’, pues fue el programa que descubrió que al presentador le molestaba que dejara su ropa interior en la regadera.

“Le digo: ‘Oye, ¿qué onda?’, y me dice: Ay, es que vi Miembros al aire y vi que no te gustaban los calzones en la regadera”, contó Stanley; mientras que Joely agregó a su anécdota: “Voy a decir la verdad, son calzones que son llamados a mano”.

Sin embargo, la modelo reconoció que después de un tiempo decidió seguir con su práctica pese a que a su pareja no le gustaba. “Dije: ‘ni madr*s, ahí los voy a dejar, porque así soy y no voy a cambiar’”.

Su anécdota generó reacciones entre los seguidores del programa, quienes aplaudieron el carisma de la esposa de Paul Stanley y soltaron algunos halagos para la pareja como: “Joely aparte de guapísima es súper carismática” y “Que agradable Joely”.

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¿Quién es Joely Bernat, esposa de Paul Stanley?

Joely Bernat es una modelo, conductora, exreina de belleza y actriz puertorriqueña.

Además de su trayectoria en el espectáculo, es conocida por ser esposa del conductor Paul Stanley.

Aunque es originaria de Puerto Rico , creció entre Miami y República Dominicana , donde incursionó en el modelaje a los 9 años.

, creció entre y , donde incursionó en el modelaje a los 9 años. En 2013 ganó el certamen de Miss Mundo Dominicana, lo que impulsó fuertemente su carrera internacional.

Actualmente, es mamá de una hija menor junto a Paul Stanley, con quien suele aparecer en el programa Hoy.

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