Paul Stanley confiesa que le pusieron “un cuatro” en una cita romántica… ¡Terminó peleando con los paparazzi!

Una vez más, Paul Stanley revivió una divertida anécdota durante su participación en ‘Miembros al aire’; en esta ocasión, recordó el bochornoso momento que pasó en una cita romántica mucho antes de convertirse en papá junto a Joely Bernat. ¿Se peleó con los paparazzi? ¡Te contamos los detalles!

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Paul Stanley, hijo de Paco Stanley, revive anécdota con los paparazzi. / Redes sociales

¿Cuál fue el bochornoso momento que Paul Stanley pasó en una cita romántica?

En una plática con sus compañeros de ‘Miembros al aire’, Paul Stanley recordó que hace varios años estaba saliendo con una persona, pero era una de sus primeras citas, por lo que no quería que surgieran fotografías y decidió sentarse en una mesa al fondo del restaurante.

“Estaba saliendo con una persona que fue parte de mi historia; era otro Paul. Estaba empezando a salir con ella y fuimos a un centro comercial. Entonces nos fuimos a un restaurante en la última mesa. Yo no quería que nos tomaran fotos porque íbamos saliendo y no era un momento apropiado también”. Paul Stanley

Pese a que uno de los conductores dijo que Stanley no quería que los vieran juntos porque la persona con la que salía era casada, el presentador evadió el comentario y decidió seguir contando su historia. Al final, confesó que fue fotografiado, pero la nota no fue de su romance. ¿Qué pasó?

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Paul Stanley fue fotografiado en plena cita romántica. / Redes sociales

¿Qué hizo Paul Stanley al darse cuenta de que había sido fotografiado?

Mientras Paul Stanley y su acompañante estaban en la mesa, el conductor de Hoy se dio cuenta de que le estaban tomando fotos, pero no pensó que fuera a ellos. Sin embargo, las personas que estaban en la mesa de al lado le dijeron lo contrario.

“Voletan y me dicen: Oye, tú eres Paul, te están tomando fotos de allá’. Yo ya traía tres copas máximo y salgo acá bien echilado y les digo: '¿Por qué me estás tomando fotos, cabrón?’ Se la empiezo a hacer de ped* y volteo y los que me dijeron que me estaban tomando las fotos también me estaban tomando fotos”. Paul Stanley

De acuerdo con Santaley, debido a que no se detuvo en ir a reclamar, la nota terminó saliendo con fotos en las que aparece peleándose con los paparazzi. “Salió en la revista que me estoy peleando con los paparazzi de las fotos y los otros también eran paparazzi. Cuando me veo en las fotos, el pend** fui yo”, concluyó.

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¿Quién es la actual pareja de Paul Stanley, conductor de ‘Miembros al aire’?

Actualmente, Paul Stanley está casado con Joely Bernat , conductora y exreina de belleza a quien conoció hace más de 10 años.

, conductora y exreina de belleza a quien conoció hace más de 10 años. Su noviazgo comenzó en 2015, pero no fue hasta 8 años después cuando decidieron contraer matrimonio en una ceremonia íntima tras comprometerse en París.

comprometerse en París. Tan solo un año después, le dieron la bienvenida a su primera hija en común, quien comúnmente acompaña a Paul Stanley en el programa Hoy.

Cabe señalar que la anécdota contada por Paul Stanley ocurrió años atrás y no está relacionada con su vida actual, por lo que la identidad de la persona con la que fue visto no fue revelada. Hasta ahora, el presentador no ha dado mayores detalles de su recuerdo.

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