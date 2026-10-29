Mono Osuna acusa a Pablo Montero de coquetear con su esposa, pero sale a relucir su supuesta infidelidad

En medio de las acusaciones y hasta una posible demanda por presunto maltrato animal, Mono Osuna vuelve a dar de qué hablar al asegurar que Pablo Montero, supuestamente, intentó coquetear con su esposa. A la par de todo esto, surge información de que el exfutbolista presuntamente habría sido infiel. Te contamos qué está pasando.

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Mono Osuna está casado con Carolina Murillo / Redes sociales

El presunto coqueteo de Pablo Montero a la esposa de Mono Osuna

Para nadie es un secreto que Pablo Montero y Mono Osuna tienen una ríspida relación en ‘La granja VIP 2026’. De hecho, tuvieron un fuerte enfrentamiento durante la reciente ‘Asamblea’. El cantante lo llamó “perro faldero”, mientras que el exfutbolista lo tachó de ser un “patán” con Natalia Alcocer.

Tras esto, Osuna le comentó a Fer Lozada que tenía información de que, presuntamente, Montero intentó ligarse a su esposa, Carolina Murillo, con quien lleva 18 años casado. Según el atleta, todo habría sucedido en un avión.

Mencionó que, supuestamente, su pareja le habría dicho que Pablo la invitó a comer. Si bien no dio muchos detalles, Mono dejó ver que seguía sumamente molesto por lo ocurrido.

“Yo tengo información. Pablo le tiró el pe… a mi esposa en el aeropuerto. Mi vieja me lo dijo, en cuanto aterrizó: ‘No sabes quién me invitó a comer, pinc… viejo rabo verde. Te lo juro por mis hijos. Sí, estuvo rudo”. Mono Osuna

El también exparticipante de ‘Exatlón’ ya no ha vuelto a mencionar el asunto. En tanto que los fans del reality han tenido diversas opiniones. Algunos consideran que la anécdota sería verídica, mientras que otros sospechan que solo lo dijo para “perjudicar” a Pablo.

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🫪 Mono Osuna acaba de contar que PABLO MONTERO invitó a comer a SU ESPOSA: “Yo tengo información, Pablo le tiró el pedo a mi esposa en el aeropuerto, mi vieja me lo dijo, en cuanto aterrizó «No sabes quién me invitó a comer, pinch3 viejo rabo verde» Te lo juro por mis hijos” #LaGranjaAsamblea — nacho con O (@NachoConO) October 29, 2026

¿Mono Osuna le es infiel a su esposa, Carolina Murillo?

Justamente la rivalidad de Mono Osuna y Pablo Montero, así como su pelea en la ‘Asamblea’ de ‘La granja VIP 2026’, fueron abordadas durante el más reciente pódcast del periodista Gabo Cuevas en YouTube.

Mientras daba la información y sus impresiones, el comunicador ventiló que, supuestamente, Mono no solo habría acosado a una exparticipante de ‘Exatlón’, sino que también le sería infiel a su esposa.

Según reportó, el atleta aprovecharía los viajes que hace a la Ciudad de México para supuestamente tener “encuentros” con otras mujeres. Así fue como lo dijo:

Gabo Cuevas “Se anda vendiendo como el gran esposo fiel y criticó a Pablo Montero. Bebé, tú tienes mucha cola que te pisen. Amiga, date cuenta, y sí se da cuenta porque ella lo sabe. La esposa lo ha descubierto. Yo te puedo decir que cheques su celular cuando viene a hacer el tour aquí a la CDMX… Todo Exatlón sabe a quién, bueno, a quiénes se comía porque este arrasaba. Aquí en la Ciudad de México se comía a alguien de la producción (de Exatlón)”.

Cabe mencionar que, hasta el momento, esto no ha sido corroborado por ninguno de los involucrados. En tanto que Carolina Murillo ha dejado ver que, aparentemente, está muy enamorada de su esposo. Incluso comparte videos en redes sociales para apoyar su participación dentro de ‘La granja VIP 2026’.

Gabo Cuevas dice que Mono Osuna es infiel / Redes sociales

¿Quién es la esposa de Mono Osuna y cuándo se casaron?

La esposa de Mono Osuna se llama Carolina Murillo, también conocida como Lina. No se sabe con exactitud a qué se dedica, pero, en ocasiones, suele subir videos colaborando con ciertas marcas de belleza.

El exfutbolista ha mencionado que se conocieron en Sinaloa, cuando él apenas se estaba abriendo paso en el fútbol. Se casaron en 2013 y han formado una linda familia junto a sus dos hijos. A través de redes sociales, han compartido momentos románticos y familiares que dejan ver lo felices que son.

Hace algunas semanas, Osuna recibió la visita de su esposa en ‘La granja VIP 2026’. En ese momento, los conductores y panelistas bromearon con la forma tan efusiva en la que él le demostraba cariño.

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