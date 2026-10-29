Aleks Syntek confirma separación de su esposa tras más de 20 años juntos: “no le quiero hacer daño”

Aleks Syntek sorprendió al confirmar que su matrimonio llegó a su fin después de más de dos décadas. El cantante de ‘Duele el amor’ rompió el silencio sobre su separación y dejó al descubierto una situación que habría marcado su relación. Entre confesiones, arrepentimientos y una canción dedicada a su ahora expareja, el músico reconoció que hubo algo en su vida que terminó por afectar a la mujer que lo acompañó durante años. ¿Qué pasó realmente?

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Aleks Syntek / Redes sociales

¿Por qué Aleks Syntek se separó de su esposa Karen Coronado tras más de 20 años de matrimonio?

Aleks Syntek confirmó su separación de Karen Coronado durante una entrevista con Mariano Osorio. El cantante confesó que hasta ese momento había mantenido la ruptura lejos del público.

“Yo estoy separado de mi mujer, no se lo he dicho a nadie, es la primera persona que se lo digo, porque no le quiero hacer daño” Aleks Syntek

El músico reconoció que su personalidad y las exigencias de su carrera afectaron la convivencia. Sin embargo, aseguró que su separación no estuvo marcada por el enojo, sino por el agradecimiento hacia quien fue su compañera durante tantos años.

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¿Aleks Syntek reconoce que afectó los sueños de Karen Coronado por su carrera musical?

Aleks Syntek admitió que su carrera musical habría limitado los proyectos personales de Karen Coronado. Durante la conversación, Mariano Osorio recordó que ella siempre estuvo pendiente del bienestar del cantante, incluso en cuestiones profesionales.

“Fue la mujer más luchadora que ha estado a mi lado”, reconoció Syntek. El conductor también recordó que Karen llegó a involucrarse en asuntos similares a los de una mánager para proteger a su esposo: “Lo amo tanto que hasta me tuve que meter medio de mánager para cuidar a este cab...”, algo que el músico confirmó: “Sí, lo hizo”.

Pero la confesión más fuerte llegó cuando Aleks Syntek aceptó su responsabilidad en el desgaste matrimonial:

“Yo le coarté esos sueños a ella, porque mi carrera es monstruosa y entonces abarca demasiado espacio y no le dejaba oxígeno a ella para respirar”. Aleks Syntek

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¿Aleks Syntek ya firmó el divorcio y se fue enojado con Karen Coronado? Esto le dedicó tras su separación

Aleks Syntek eligió su canción ‘Intocable’ para dedicarla a Karen Coronado después de confirmar el final de su matrimonio. El cantante explicó que el tema representaba una despedida sin resentimientos.

“No logramos estar juntos, pero me despido de ti”, expresó el artista, quien aseguró que no terminó su relación “enojado pateando los muebles”, sino reconociendo lo que vivieron juntos. “Me voy diciéndote: ‘gracias por lo que me diste, tú recuerdo divino también habla de eso’”, dijo el cantante entre lágrimas en entrevista con Mariano Osorio.

La revelación ocurre después de semanas complicadas para el intérprete. En septiembre de 2026 protagonizó un altercado durante un concierto en Ciudad de México y posteriormente habló de un “brote de ansiedad combinado con ira y hartazgo”. También anunció modificaciones en su gira europea por recomendaciones médicas.

¿Quién es Karen Coronado, la esposa de Aleks Syntek, y cómo comenzó su historia de amor?

Karen Coronado compartió más de dos décadas de matrimonio con Aleks Syntek. La pareja formó una familia con dos hijos, mientras ella desarrollaba actividades relacionadas con el diseño de interiores y mantenía un perfil discreto.

En una conversación publicada en 2024 en el canal de YouTube de Ingrid Coronado, Karen explicó por qué evitaba llamar la atención en eventos públicos: “No, no, no, el famoso es él”. Syntek también contó que ella se encargaba de las finanzas familiares y había acondicionado su casa y estudio musical.

La historia de amor de Aleks Syntek y Karen Coronado comenzó en el antro Bulldog de Ciudad de México. Tras un primer acercamiento que no prosperó y una pausa en su relación, retomaron el noviazgo y estuvieron cinco años juntos antes de casarse. Ahora, el cantante confirmó el rompimiento, aunque no reveló cuándo ocurrió ni si existe un trámite de divorcio en curso.