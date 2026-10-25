¿Qué le pasó a Aleks Syntek? El cantante destapa la verdad de su polémico show tras problemas de salud mental

Días después de que Aleks Syntek confirmara el diagnóstico psiquiátrico que los llevó a posponer sus conciertos en Europa, el intérprete de ‘Sexo, pudor y lágrimas’ compartió un nuevo mensaje en el que dijo estar listo para hablar de lo ocurrido el pasado 15 de septiembre en pleno show. ¿Se retirará de los escenarios? ¡Te compartimos los detalles.

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Aleks Syntek publica impactante video: Aclara el escándalo del 15 de septiembre. / Mezcalent

¿Qué pasó con Aleks Syntek en su concierto del pasado 15 de septiembre en CDMX?

El pasado 15 de septiembre, Aleks Syntek acaparó la atención de los espectáculos al darse a conocer que se peleó con sus fans en pleno show. A lo largo de su concierto en la alcaldía Benito Juárez, el intérprete abordó varias de las polémicas que ha protagonizado en su carrera, pero la escena se tensó cuando acusó a una parte del público de “no ser sus fans”.

A lo largo de su discurso, el intérprete de ‘Duele el amor’ cuestionó la identidad nacional y arremetió una vez más contra el reguetón al decir: “No somos reguetón, no somos gángsters de Nueva York, somos mexicanos. Hablen como mexicanos, no como puertorriqueños”.

Posteriormente, la molestia de Aleks Syntek creció cuando uno de los asistentes le pidió una canción de Marco Antonio Solís ‘el Buki’, fue en ese entonces cuando el cantante pidió que le solicitaran canciones propias y aseguró que no eran fans suyos. “Entre más me digas eso, menos voy a cantar”, sentenció.

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Aleks Syntek publica impactante video: Aclara el escándalo del 15 de septiembre. / Mezcalent

¿Cuál es la verdad detrás del episodio que vivió Aleks Syntek el pasado 15 de septiembre?

Tras la polémica que enfrentó Aleks Syntek en su concierto del 15 de septiembre, el cantante de éxitos como ‘Te soñé’ y ‘Corazones invencibles’ sorprendió al compartir un video en el que dijo estar listo para hablar sobre lo que sucedió. Según Styntek, se trató de

“Un brote de ansiedad combinado con ira y hartazgo, pero los médicos decidieron que lo único que podían hacer por mí era encerrarme seis meses en una clínica, lo cual me pareció una locura”. Aleks Syntek

Ante lo ocurrido, el intérprete señaló que los médicos le dieron dos opciones; una de ellas era ingresar a una clínica por seis meses, mientras que la otra, era ser atendido por un psicólogo que ha sacado adelante a mucha gente.

“Una clínica de salud mental me pareció una locura y la otra opción era ver a una persona que es un psicólogo que ha sacado adelante a muchísima gente que eran casos casi casi terminales… pero me dijeron que este cuate estuvo en la cárcel e internado por drogas. Yo dije: ‘esto es un disparate’”. Aleks Syntek

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¿Cuándo dará a conocer Aleks Syntek la decisión que tomó tras lo sucedido en su show?

Pese a que todo parecía marchar mejor luego de que Aleks Syntek apareciera junto a Dani Flow en pleno concierto, el cantante confesó que, tras el brote de ansiedad combinado con ira y hartazgo que vivió en pleno show, será el próximo 26 de octubre cuando dé a conocer cómo logró salir adelante.

“Para que se enteren bien de una crisis de este tamaño y cómo pude salir, porque el día de hoy estoy bien, y estoy muy sano, y estoy grabando mi nuevo disco para ustedes”. Aleks Syntek

Por lo tanto, además de la entrevista exclusiva en la que dará detalles sobre el diagnóstico que enfrentó, sus seguidores se encuentran a la espera de su nueva música y las sorpresas que pueda traer, entre las que parece no contemplarse un retiro de los escenarios.

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