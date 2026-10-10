Dani Flow y Aleks Syntek sorprenden al cantar juntos tras años de polémica: redes celebran la reconciliación

Lo que parecía una combinación imposible finalmente ocurrió. Después de años de indirectas, críticas y diferencias por el reguetón, Dani Flow y Aleks Syntek compartieron escenario en León, Guanajuato, desatando la euforia del público y provocando que miles de usuarios hablaran de una inesperada reconciliación.

Mira: ¿Aleks Syntek en ‘La casa de los famosos México’? Podría ser habitante en la siguiente temporada, aseguran

¿Cómo fue el encuentro de Dani Flow y Aleks Syntek en León, Guanajuato?

Aleks Syntek ofrecía un concierto en el Foro del Lago de León, Guanajuato, cuando Dani Flow apareció por sorpresa. Subió mientras sonaba la guitarra del cantante pop en “Tú necesitas”.

El reguetonero tomó el micrófono y soltó un breve arreglo urbano que sacudió al público. Nadie sabía que vendría, porque el encuentro no se anunció.

“Ey, dímelo Alex, un reggaetón, sabes que le metemos bien mamalón”, lanzó Dani Flow frente a los asistentes.

Lee: ¿Alfredo Adame está asesorando a Aleks Syntek? Aclara si lo ayuda con su crisis de imagen

¿Qué dijo Dani Flow sobre Aleks Syntek durante el concierto?

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Dani Flow elogió públicamente al cantante de “Duele el amor” y lo comparó con una leyenda internacional.

“Ando con la versión mexa de Elton John, un ruido para Aleks Syntek de Leóoooooon”, expresó el reguetonero ante los asistentes, generando aplausos y risas entre el público.

Además del reconocimiento, varios videos muestran un ambiente de cordialidad entre ambos artistas, algo que sorprendió debido a los desencuentros que protagonizaron en los últimos años por sus opiniones sobre el reguetón y la música urbana.

Mira: Pati Chapoy arremete contra Aleks Syntek tras acusarla de “destruir a su familia”: “Se está equivocando” VIDEO

¿Dani Flow se disculpó con Aleks Syntek por sus polémicas pasadas?

Además de compartir música, ambos artistas protagonizaron un momento que muchos interpretaron como una reconciliación pública.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, Dani Flow aprovechó el encuentro para dirigirse directamente a Syntek y expresar:

“Te ofrezco una disculpa por lo que pasó en años pasados. Nos pusieron en contra”. Dani Flow

La respuesta del cantante pop llamó igualmente la atención, pues Aleks Syntek le aseguró que no tenía nada que disculpar. Después de ese intercambio, ambos se dieron un abrazo frente a los asistentes.

El gesto provocó una ola de reacciones positivas, ya que durante años los seguidores de ambos artistas habían sido testigos de declaraciones cruzadas relacionadas con el reguetón y las diferencias musicales entre ambos géneros.

¿Por qué Aleks Syntek y Dani Flow estaban enfrentados por el reguetón?

Aleks Syntek ha expresado en distintas ocasiones su rechazo al reguetón, cuestionando tanto sus ritmos como el contenido de algunas canciones. La diferencia de posturas con Dani Flow comenzó a volverse pública desde 2023, cuando el cantante pop criticó temas del reguetonero como “Las que no tienen papá”, provocando respuestas y comentarios en redes sociales.

La tensión volvió a crecer el 15 de septiembre de 2026, cuando Syntek criticó nuevamente la música urbana durante una presentación por las fiestas patrias y mencionó de forma despectiva canciones como “Martillazo”, éxito de Dani Flow, Uzielito Mix y El Bogueto. Muchos pensaron que el enfrentamiento escalaría, pero ocurrió todo lo contrario.

En lugar de responder con nuevos ataques, Dani Flow optó por bajar el tono de la controversia. Incluso pidió frenar las burlas contra el intérprete de “Duele el amor” y aseguró que le interesaba conocerlo personalmente. Además, dejó abierta la posibilidad de una colaboración futura. “Con Alex Syntek sí, me gustaría”, declaró ante la prensa.

Poco después, el cantante urbano Dani Flow reveló que ya había tenido contacto directo con Syntek y que la relación entre ambos marchaba por buen camino. “Le marcamos, estoy teniendo una muy buena relación con él y ojalá podamos tener una relación más longeva”, afirmó. Las declaraciones terminaron cobrando sentido con el inesperado encuentro en León, donde demostraron que las diferencias quedaron atrás y donde muchos fans ya sueñan con escucharlos juntos en una colaboración oficial.