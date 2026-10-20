Kenny Avilés revela que Alejandra Guzmán ¡bebió orina para cantar! De paso suelta: “Menstrúo cada 28 días” ¡A sus 73 años!

¡La columna de Shanik Berman este martes de TVNotas está que arde!

Kenny, la de Los Eléctricos, dice Frida Sofía que mientras su mami estaba bajo los efectos, hubo hombres que abusaron de ella, ¿le crees?: “Sí, le creo, porque cuando ella era chiquita yo la cuidaba, me la llevaba el chofer a Tres Marías, donde yo cuidaba a uno de mis 36 sobrinos. Le creo totalmente, porque vivió cosas muy feas. Las fiestas en casa de Alejandra (Guzmán) sí eran fuertes, intensas. Eso sí me consta”.

Lee: ¿Quién es el novio de Kenny de ‘Kenny y los Eléctricos’? ¡Es 36 años menor que ella!

Kenny Avilés sí cree en las declaraciones que Frida Sofía ha dado en contra de su mamá, Alejandra Guzmán / Archivo TVNotas y Redes sociales

¿Aleks Syntek sufrió un brote psicótico? Esto dice Kenny Avilés

Se dice que Aleks Syntek tuvo un supuesto brote psicótico, ¿qué opinas? “Él fue mi tecladista 3 años. Es un genio musical. A los que se burlan de que lo llamen el ‘Elton John mexicano’, (les digo que) sí lo es. Él nunca estudió, es un músico nato. Cuando cumplió 15 años ya les componía sus grandes éxitos a Timbiriche. Él me dijo, cuando Alejandra Guzmán tenía 18 años y él, 17: ‘Le quiero agarrar las nalguitas’. Yo le dije: ‘Inténtalo y si te da una cachetada, ya ni modo, pero ¿qué tal que sí le gusta?’”.

¿Y?: “Me dijo que le tocó las ‘pompis’, y aparte de eso no pasó nada. Lo que sí pasó en mi casa y en mi cama es que Alejandra hizo el ‘funky funky’ con Ricky Martin. Cuando regresamos de Venezuela, tiré las sábanas, preocupada. ¿Qué tal si me gusta el olor?”.

“Somos 12 hermanos: 5 mujeres y 7 hombres. Se llaman: Einstein, Beethoven, Quetzalcóatl, Hipócrates, Paracelso, ⁠Madre Selva, y así, y ni mi abuela ni mi mamá, que tuvo tantos hijos, ni ninguna de mis hermanas hemos usado nunca brasier. Amo mis tetas, que son naturales. Nunca me he operado, porque cuando usas sostén, como las detienes, el día que lo dejas se te caen más fácil, y a mí pues ya no se me van a caer”.

Kenny Avilés defiende a Aleks Syntek / Archivo TVNotas y Redes sociales

El secreto de Alejandra Guzmán para “cantar hermoso”, según Kenny Avilés

“Mi abuela y mi mamá, Ofelia, eran yerberas, y mi papá, herbolario, y cuando Alejandra Guzmán se quedó afónica me preguntó: ‘¿Qué planta medicinal me recomienda tu papá para poder cantar mañana?’. Y él le dijo que se tomara la primera orina de la mañana, y me comentó ‘la Guzmán’: ‘Canté hermoso’”. Kenny Avilés

No te pierdas: Kenny Avilés revela por qué perdonó a su exposo tras infidelidad

Alejandra Guzmán tomó orina para cantar bonito, dice Kenny Avilés / Archivo TVNotas y Redes sociales

Las parejas de Kenny Avilés, vocalista de ‘Kenny y los Eléctricos

¿Kenny, siempre has tenido novio? “Sí. Con mi primer novio duré 17 años, y con el segundo, que era 20 años más joven que yo, duré 27. Terminé con él cuando me puso los cuernos con la asistente que me llevaba las redes. A ella la mandé a la fregada, pero a él lo perdoné y regresó a tocar al grupo, porque era mi bajista y el compositor”.

“Un día, Alejandra Guzmán, que era mi corista y se quedaba a dormir a veces en mi casa, me dijo: ‘No aguanto a tu marido, cuando te sales de la casa me acosa’. Tuve que correrla a ella, porque él era mi guitarrista, el compositor y director de mi grupo, además de mi novio. Lo amaba y el cobarde siempre me lo negó, hasta que al final me reconoció que sí la acosaba”.

“A él ya también lo corrí por Adriano, mi novio desde hace 2 años. Y soy 40 años mayor que él. Tiene 37 años y yo, 73. Ahora él es mi músico y hacemos el ‘funky funky’ delicioso, sobre todo cuando hay luna llena, porque a mis 73 años yo menstrúo cada 28 días”, concluyó la vocalista de Kenny y Los Eléctricos, quien participó en La granja VIP.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: Vocalista de Kenny y los eléctricos sorprende al confesar que a sus 71 años aún menstrua: “Cada 28 días”