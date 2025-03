Vocalista de Kenny y los eléctricos sorprende al confesar que a sus 71 años aún menstrua: “Cada 28 días”

La vocalista de Kenny y los eléctricos, Kenny Avilés, ha dejado impactados a sus fans tras revelar que a sus 71 años aún sigue menstruando de forma regular. Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa El minuto que cambió mi destino, la cantante habló de temas personales que sorprendieron a más de uno, incluyendo su vida sin hijos, su visión del amor y un aspecto médico inusual en su vida.

Vocalista de Kenny y los eléctricos revela que fue corista de Verónica Castro

Durante la charla, Kenny Avilés recordó sus inicios en la música y confesó que antes de consolidar su carrera en el rock fue corista de Verónica Castro, experiencia que no terminó de la mejor manera, pues fue despedida por la actriz y cantante.

Sin embargo, Kenny aseguró que este obstáculo no la detuvo y fue entonces cuando decidió perseguir su verdadero sueño: convertirse en referente del rock en español en México.

Kenny Avilés explica por qué no tuvo hijos

En el ámbito personal, Kenny Avilés también habló sobre su decisión de no ser madre. Aunque en algún momento intentó tener hijos, la vida no le permitió concebir y con el tiempo aceptó que no necesitaba casarse ni ser madre para sentirse realizada, por lo cual no quiso probar con ningún método.

Primero porque no pude y después porque no quise. Ahora hay métodos para tener hijos, pero yo tengo 33 sobrinos. ¿Para qué quiero hijos? Mis verdaderos hijos son mis fans y mi religión es el amor. Kenny Avilés

Kenny afirmó que siempre ha vivido bajo sus propias reglas y eso le ha permitido ser feliz sin seguir los estándares sociales tradicionales.

“Nunca me he casado. No me interesa casarme pero tampoco me preocupé por el no puedo ser mamá. Seguí cogien… cuál es el pe.. y sigo eh”.

Kenny Avilés impacta al confesar que sigue menstruando a sus 71 años

Uno de los momentos más sorprendentes de la entrevista fue cuando Kenny Avilés confesó que a sus 71 años aún no ha experimentado la menopausia, algo sumamente inusual en mujeres de su edad.

“Nunca he tenido menopausia, ni tengo. Yo sigo menstruando. Lo juro por Dios, cada 28 días. Pregúntale a mi ginecóloga”, reveló la cantante ante la incredulidad de Gustavo Adolfo Infante.

Incluso, Kenny mencionó que su deseo sexual tampoco ha disminuido y continúa disfrutando plenamente de su vida íntima.

“Muchas mujeres dicen que cuando llega la menopausia ya no quieren tener relaciones, pero yo sí. A mí no se me ha ido el libido para nada”. Kenny Avilés

¿Por qué Kenny Avilés sigue menstruando a los 71 años?

El caso de Kenny Avilés ha despertado un gran interés entre sus seguidores, ya que es sumamente raro que una mujer a los 71 años siga teniendo menstruación mensual sin haber experimentado la menopausia.

Aunque la cantante aseguró desconocer la razón por la cual esto sucede, mencionó que todas sus hermanas ya han pasado por la menopausia, mientras que ella sigue menstruando con normalidad.

“No sé porque me sucede. Tengo cuatro hermanas y todas ya tienen menopausia, menos yo. No sé por qué, pero me sigue pasando”, explicó Kenny.

¿Es posible seguir menstruando a los 70 años?

Desde el punto de vista médico, menstruar a los 70 años es extremadamente raro, ya que la mayoría de las mujeres experimentan la menopausia entre los 45 y 55 años. Sin embargo, existen algunas condiciones que podrían explicar este fenómeno, según Mayo Clinic estas podrían ser algunas razones.

Producción excesiva de estrógeno: Algunas mujeres pueden continuar produciendo altos niveles de estrógeno, lo que mantiene el ciclo menstrual activo.

Tumores ováricos: Aunque no es lo común, ciertos tumores benignos pueden causar que una mujer siga menstruando.

Trastornos hormonales: Algunas mujeres tienen alteraciones hormonales únicas que prolongan su menstruación.

